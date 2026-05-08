Қостанай облысында полиция қызметкерлері жоғалған сегіз жастағы баланы жедел түрде тапты
Полиция азаматтарға балаларды мұқият қадағалап, оларды қараусыз қалдырмау қажеттігін ескертеді.
Кеше 2026, 23:16
236Фото: Қостанай облысы полиция департаменті
Бүгін шамамен сағат 21:00-де Қостанай облыстық полиция департаментіне 8 жастағы баланың жоғалғаны туралы хабарлама түскен. Баланың даму ерекшеліктері бар. Ол "Наурыз" шағын ауданында орналасқан саяжай аумағынан шығып кетіп, үйіне қайтып оралмаған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Хабарлама түскеннен кейін полиция қызметкерлері бірден іздестіру жұмыстарына кірісті. Патрульдік экипаждар мен сыртқы қызметтер бағытталды, қаланың көшелері мен қоғамдық орындары тексерілді.
Полицейлердің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің нәтижесінде бала Абай мен Хакимжанов көшелерінің қиылысында орналасқан "Ойл-центр" ауданынан табылды. Кәмелетке толмаған бала аман-есен үйіне жеткізілді.
Полиция азаматтарға балаларды мұқият қадағалап, оларды қараусыз қалдырмау қажеттігін ескертеді. Мұндай жағдайларда әрбір минуттың маңызы зор.
