БҰҰ Халықаралық соты Мьянманы рохинджа халқына геноцид жасады деп айыптады
Гаагадағы БҰҰ Халықаралық сотының шешімі тарихи оқиға ретінде бағаланып отыр.
20 Қараша 2026, 02:22
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20 Қараша 2026, 02:2220 Қараша 2026, 02:22
105Фото: Bild басылымы
Мьянманың батысындағы Ракхайн штатында жүргізілген әскери операция салдарынан 700 мыңнан астам адам баспанасын тастап, Бангладешке босып кетуге мәжбүр болды. Олардың көбі әлі күнге дейін туған жеріне орала алмай отыр. Қазір Бангладеште шамамен 1,2 миллион рохинджа босқын ретінде өмір сүріп жатыр. Сот сонымен қатар рохинджа халқының бала туу көрсеткішін төмендетуге бағытталған шаралар болғанын да атап өтті.
Мьянма билігі тағылған айыптарды жоққа шығарып, әскери операция рохинджа қарулы топтарының полиция бекеттеріне жасаған шабуылдарына жауап ретінде, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жүргізілгенін мәлімдеген.
Халықаралық соттың шешімі түпкілікті әрі оны орындау міндетті. Алайда соттың өз шешімін орындатуға мәжбүрлейтін тетіктері жоқ. Ол тек шешімнің орындалмағанын тіркей алады. Соған қарамастан, бұл үкім халықаралық деңгейде елеулі салдарға әкеліп, геноцидке қатысты өзге істерге құқықтық негіз болатын маңызды үлгіге айналуы мүмкін.
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