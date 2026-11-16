Желтоқсан айында елімізде ауа райы қандай болады?
«Қазгидромет» 2026 жылғы желтоқсан айына арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, еліміздің басым бөлігінде ауаның орташа айлық температурасы климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады. Ал жауын-шашын мөлшері барлық өңірде климаттық норма шамасында күтіледі.
Температура Шығыс Қазақстан облысында, Абай облысының оңтүстік-шығысында, Жетісу облысының шығыс бөлігінде және Алматы облысының шығысында климаттық нормаға жақын болады.
Желтоқсанда елдің басым бөлігінде және оңтүстік-шығыстағы таулы аудандарда ауаның орташа айлық температурасы –5…–13 градус аралығында болады деп болжанып отыр. Шығыс Қазақстан облысының қиыр шығысында бұл көрсеткіш –17 градусқа дейін жетеді.
Ал елдің оңтүстік және оңтүстік-батыс өңірлерінде орташа айлық температура –4…+3 градус шамасында болады деп күтіледі.
Еске салсақ, бұған дейін қарашада Қазақстанда ауа райы қандай болатынын хабарлаған болатынбыз.
Сондай-ақ, синоптиктер Қазақстанда биыл қыстың қандай болатынына болжам жасады.
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