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  • Жеке деректері интернетке тараған азаматтар ЖСН-ін де өзгерте алады

Жеке деректері интернетке тараған азаматтар ЖСН-ін де өзгерте алады

30 Қыркүйек 2026, 18:08
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 30 Қыркүйек 2026, 18:08
30 Қыркүйек 2026, 18:08
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Қазақстанда жеке деректері интернетке тарап кеткен азаматтар оларды, соның ішінде жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) өзгертуге құқылы. Бұл туралы Құрылтайдағы брифингте ІІМ Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің бастығы Жандос Сүйінбай мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Брифингте журналистер жеке деректердің интернетке тарағаны расталған жағдайда оларды өзгерту мүмкіндігі бар-жоғын сұрады.

Жандос Сүйінбайдың айтуынша, кибершабуыл салдарынан жеке мәліметтері жария болған азаматтар оларды өзгерту үшін уәкілетті органға жүгіне алады. Бұл мүмкіндік ЖСН-ге де қатысты.

Әр азамат осындай шабуылдардың салдарынан зардап шегіп, оның деректері жарияланған болса, уәкілетті органға жүгініп, деректерін өзгертуге құқылы. Бұл ЖСН-ге және басқа да дербес деректерге қатысты, – деді Жандос Сүйінбай.

Айта кетейік, бұған дейін ІІМ Азат Перуашевке жасалған кибершабуыл жайлы түсіндірді

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