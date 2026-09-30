Жеке деректері интернетке тараған азаматтар ЖСН-ін де өзгерте алады
Қазақстанда жеке деректері интернетке тарап кеткен азаматтар оларды, соның ішінде жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) өзгертуге құқылы. Бұл туралы Құрылтайдағы брифингте ІІМ Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің бастығы Жандос Сүйінбай мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Брифингте журналистер жеке деректердің интернетке тарағаны расталған жағдайда оларды өзгерту мүмкіндігі бар-жоғын сұрады.
Жандос Сүйінбайдың айтуынша, кибершабуыл салдарынан жеке мәліметтері жария болған азаматтар оларды өзгерту үшін уәкілетті органға жүгіне алады. Бұл мүмкіндік ЖСН-ге де қатысты.
Әр азамат осындай шабуылдардың салдарынан зардап шегіп, оның деректері жарияланған болса, уәкілетті органға жүгініп, деректерін өзгертуге құқылы. Бұл ЖСН-ге және басқа да дербес деректерге қатысты, – деді Жандос Сүйінбай.
Айта кетейік, бұған дейін ІІМ Азат Перуашевке жасалған кибершабуыл жайлы түсіндірді.
Ең оқылған:
- 1 қазаннан бастап Қазақстанда не өзгереді?
- 583 адам декреттік төлемді қайтаруға міндеттелді: Қор ақшаны неге кері сұрайды?
- Өз шотына миллиондар аударған: Қазалыда балабақша есепшісіне қатысты тергеу басталды
- – 4°С үсік пен қатты жел: Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райы күрт бұзылады
- Мектепте телефон қолдануға қатысты жаңа талап бекітілді: Оқушылар нені білуі керек?