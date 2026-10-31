Жайық өзенінің жағасында қамыс өртенді
Өрт ошағы жетуі қиын жерде орналасқан.
31 Қазан 2026, 09:26
БӨЛІСУ
31 Қазан 2026, 09:2631 Қазан 2026, 09:26
170Фото: freepik.com
Түнде Атырау қаласында, Дамба ауылынан шамамен 6 шақырым қашықтықта Жайық өзенінің жағасындағы қамыс өртенді.
Өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына жеткенде, өрт ошағы арнайы өрт сөндіру техникасы өте алмайтын, жетуі қиын жерде орналасқаны анықталды.
Жер бедерінің ерекшелігіне байланысты өрт орнына жеке құрамды жеткізу үшін жүзу құралдары пайдаланылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері өртті сөндіру жұмыстарын ұйымдастырып, оның одан әрі таралуына жол бермеді.
Қабылданған жедел шаралардың нәтижесінде өрт 1 гектар аумақта толық сөндірілді.
Зардап шеккендер жоқ.
Ең оқылған:
- Шымкенттен Түркияға 227 млн теңгенің алтынын алып кетпек болғандар іздестіріліп жатыр
- Денсаулық сақтау министрлігі дәрігер қабылдауына жазылуды жеңілдетуді тапсырды
- Үйің мен көлігің болса, жәрдемақы алмайсың ба? Экономист түсіндірді
- Жалақыны көтеру, бизнесті қолдау, технологияны дамыту: Қазақстанды не күтіп тұр?
- Өзін-өзі өртеп жіберді: Семейде ер адам қайтыс болды