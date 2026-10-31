Жайық өзенінің жағасында қамыс өртенді

Өрт ошағы жетуі қиын жерде орналасқан.

31 Қазан 2026, 09:26
АВТОР
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freepik.com 31 Қазан 2026, 09:26
31 Қазан 2026, 09:26
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Фото: freepik.com

Түнде Атырау қаласында, Дамба ауылынан шамамен 6 шақырым қашықтықта Жайық өзенінің жағасындағы қамыс өртенді.

Өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына жеткенде, өрт ошағы арнайы өрт сөндіру техникасы өте алмайтын, жетуі қиын жерде орналасқаны анықталды.

Жер бедерінің ерекшелігіне байланысты өрт орнына жеке құрамды жеткізу үшін жүзу құралдары пайдаланылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері өртті сөндіру жұмыстарын ұйымдастырып, оның одан әрі таралуына жол бермеді.

Қабылданған жедел шаралардың нәтижесінде өрт 1 гектар аумақта толық сөндірілді.

Зардап шеккендер жоқ.

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