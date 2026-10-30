  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Үйің мен көлігің болса, жәрдемақы алмайсың ба? Экономист түсіндірді 

Үйің мен көлігің болса, жәрдемақы алмайсың ба? Экономист түсіндірді 

30 Қазан 2026, 17:00
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ коллажы 30 Қазан 2026, 17:00
30 Қазан 2026, 17:00
100
Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Үкімет неге жәрдемақы беру тәртібін өзгертпек? Енді бала туған кезде берілетін ақша отбасының байлығына байланысты бола ма? Ал ипотекасы мен несиесі бар отбасылар әлеуметтік көмектен айырылып қалмай ма?

Тағы бір маңызды мәселе – Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 15,75%-ға дейін төмендетті. Бұл халыққа қандай пайда әкеледі? Несие мен ипотеканың пайызы арзандай ма?

Осы және өзге де сұрақтарды SarapSoz бағдарламасында экономист Сапарбай Жобаевпен талқыладық.

Тағы оқи отырыңыз: Мемлекеттік көмек шынымен мұқтаждарға берілуге тиіс – Президент 

Ең оқылған:

Наверх