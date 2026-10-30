Өзін-өзі өртеп жіберді: Семейде ер адам қайтыс болды

30 Қазан 2026, 21:03
АВТОР
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polisia.kz 30 Қазан 2026, 21:03
30 Қазан 2026, 21:03
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Фото: polisia.kz

Семейде ер адам өзін-өзі өртеу салдарынан көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Абай облысының Полиция департаменті оқиғаға қатысты BAQ.KZ сауалына жауап жолдады. 

30 қазан күні сағат 17:00 шамасында Семей қаласында ер адам өзін-өзі өртеді деген болжаммен қайтыс болды. Оның қайтыс болу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр, - деп хабарлады ПД өкілдері. 

Куәгерлер оқиға облыстың сот ғимаратының алдында болғанын жазуда. 

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