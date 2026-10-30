Өзін-өзі өртеп жіберді: Семейде ер адам қайтыс болды
30 Қазан 2026, 21:03
БӨЛІСУ
30 Қазан 2026, 21:0330 Қазан 2026, 21:03
292Фото: polisia.kz
Семейде ер адам өзін-өзі өртеу салдарынан көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Абай облысының Полиция департаменті оқиғаға қатысты BAQ.KZ сауалына жауап жолдады.
30 қазан күні сағат 17:00 шамасында Семей қаласында ер адам өзін-өзі өртеді деген болжаммен қайтыс болды. Оның қайтыс болу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр, - деп хабарлады ПД өкілдері.
Куәгерлер оқиға облыстың сот ғимаратының алдында болғанын жазуда.
Ең оқылған:
- Қазақстанда 1 қаңтардан бастап кімдердің жалақысы 40%-ға дейін көтеріледі
- Астанада азық-түлік бағасы арзандайды: Ақмола облысынан жәрмеңкеге 490 тонна өнім жеткізіледі
- Мемлекеттік зейнет жасын күтпей зейнетақы алуға бола ма? – Маман жауап берді
- Мұғалімдер қағазбастылықтан құтқарылады: Енді ұстаздар тек 5 құжат толтыруы мүмкін
- Әр саладағы жалақы мөлшері: Қазақстандық зумерлер қайда жұмыс істейді және қанша табады?