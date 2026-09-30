Жастар Көкжайлаудың тұрақты дамуына қолдау білдірді
Студенттер сондай-ақ оларды Көкжайлаудың қандай болатыны ғана емес, болашақта жастардың Almaty SuperSki дамуында қандай рөл атқара алатыны да қызықтыратынын атап өтті.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттері «Kazakh Tourism Development Ltd.» атқарушы директоры Ержан Еркінбаевпен өз бастамаларымен кездесіп, Almaty SuperSki жобасын тікелей талқылауды және Көкжайлаудың болашағына қатысты сұрақтарға жауап алуды жөн көрді.
Әңгімелесуге жастардың Көкжайлау тақырыбына деген жоғары қызығушылығы түрткі болды. Almaty SuperSki жобасы ақпараттық кеңістікте қызу талқыланып жатқандықтан, студенттер әлеуметтік желілердегі пікірталастардан жобаны жүзеге асырып жатқан компания өкілімен тікелей сөйлесуге көшуді ұсынды.
Қатысушыларды жоба аясында Көкжайлауда нақты не жоспарланып отырғаны, аумақтың қалай дамитыны, алматылықтар мен туристер үшін не өзгеретіні және Көкжайлау қаланың тау туризмін дамытудың жалпы тұжырымдамасында қандай орын алатыны қызықтырды.
Ержан Еркінбаев студенттер тарапынан жасалған шақырудың маңызы ерекше екенін атап өтті.
«Бұл кездесуге бізді студенттердің өздері шақырды. Мен үшін бұл жастардың Көкжайлаудың төңірегінде не болып жатқанына бейжай қарамайтынының маңызды көрсеткіші. Almaty SuperSki төңірегінде түрлі пікірлер айтылып жатыр, ал шындықты түсінудің ең жақсы жолы – тікелей сөйлесу. Біз жоба бойынша әрбір шешімді түсіндіруге, күрделі сұрақтарға жауап беруге және Көкжайлаудың болашағын қалай көретініміз туралы ашық айтуға дайынбыз», – деді Ержан Еркінбаев.
Студенттердің сұрақтары тек инфрақұрылымға ғана қатысты болған жоқ. Жастар Almaty SuperSki жобасы Көкжайлаудың қолданыстағы табиғи ортасымен қалай өзара әрекеттесетінін, қала тұрғындары үшін тауға бару мүмкіндігі қалай сақталатынын және артып келе жатқан туристік ағынның қалай ұйымдастырылатынын сұрап білді.
Әңгіме тек жобаны таныстырумен шектелген жоқ. Талқылауға Альпинизм және құзға өрмелеу федерациясының президенті Нұрсұлтан Шоқанов, биология ғылымдарының кандидаты, ҚазҰУ ботаника және агроэкология кафедрасының меңгерушісі Нұрсұлу Ахтаева, жұртшылық өкілдері мен студенттер қатысты.
«Бүгін жиналғанымызға өте қуаныштымын. Біз үшін бұл өте маңызды тақырып – тауларды дамыту. Тауларды дамытуды талқылаған кездегі мен үшін ең басты қағидат – қала адамдар үшін дамуы тиіс. Бұл – басты қағидат», – деп атап өтті Нұрсұлтан Шоқанов.
Талқылау барысында Almaty SuperSki экологиялық құрамдас бөлігіне де айрықша назар аударылды. Нұрсұлу Ахтаеваның айтуынша, жобаны жүзеге асыру Көкжайлау экожүйесіне қауіп төндірмейді.
«Ғалымдар зерттеу жұмыстарын жалғастыруда. Бастапқы зерттеулердің қорытындысы бойынша Almaty SuperSki жобасы Көкжайлау экожүйесіне теріс әсер етпейтіні анықталды», – деді Нұрсұлу Ахтаева.
Тағы бір бөлек тақырып – жастарды жұмысқа орналастыру мәселесі болды. Студенттер Almaty SuperSki жобасын іске асыру және кейіннен жұмыс істету барысында қандай мамандар сұранысқа ие болатынын, сондай-ақ алматылық жоғары оқу орындарының түлектері тау туризмі, сервис, экология, инженерия және жобаға қатысты басқа да бағыттар бойынша мансап бастау мүмкіндігіне ие бола ма деген сұрақтарды қойды.
Ержан Еркінбаев Almaty SuperSki тек инфрақұрылымдық жоба ғана емес, сонымен қатар тау туризмінің төңірегінде жаңа кәсіби орта қалыптастыру мүмкіндігі екенін атап өтті. Оның айтуынша, жобаның дамуына қарай әртүрлі сала мамандары, соның ішінде өз білімдерін қолданып, Алматыда мансап құра алатын жас түлектер де сұранысқа ие болады.
«Біз үшін Almaty SuperSki жобасының дамуы туристер үшін ғана емес, алматылықтардың өздері үшін де мүмкіндіктер туғызғаны маңызды. Оның ішінде бүгінде университеттерде оқып жүрген жас мамандар үшін де. Жобаға әртүрлі маман иелері қажет болады және біз жастардың тәжірибе жинап, дамып, өз білімін осында, Алматыда қолдана алуына мүдделіміз», – деді Ержан Еркінбаев.
Студенттердің өздері үшін бұл кездесу жоба туралы ақпаратты бірінші қолдан алудың мүмкіндігіне айналды.
«Біз бұл кездесуді өзіміз ұсындық. Өйткені Көкжайлау тақырыбы үнемі талқыланып жатыр және көптеген студенттің сұрақтары бар. Бізге бөгде адамдардың әңгімелері мен пікірлерін емес, тікелей Almaty SuperSki өкілдерінен Көкжайлауда не жоспарланып жатқанын сұрап білу маңызды болды», – деді кездесуге қатысушылардың бірі.
Студенттер сондай-ақ оларды Көкжайлаудың қандай болатыны ғана емес, болашақта жастардың Almaty SuperSki дамуында қандай рөл атқара алатыны да қызықтыратынын атап өтті. Болашақ түлектер үшін мамандығы бойынша жұмысқа орналасу және Алматыдағы жаңа туристік бағытта даму мүмкіндігі бөлек талқылау тақырыбына айналды.
Әңгіме барысында студенттер тағы бір ауқымды мәселені көтерді: алдағы жылдары Алматы тауларын дамыту қандай болуы тиіс. Көкжайлау көптеген жас алматылықтар үшін әдеттегі серуендеу және демалыс орны болып қала береді. Сондықтан бұл аумақтағы өзгерістер табиғи түрде қызығушылық тудырады.
Кездесудің тағы бір қатысушысы жастардың сырттай бақылаушы емес, қоғамдық талқылаудың қатысушысы болғысы келетінін баса айтты:
«Біз үшін Көкжайлау – картадағы абстрактілі аумақ емес. Біз ол жерде жиі боламыз. Бұл жерді жақсы білеміз, сондықтан Almaty SuperSki жүзеге асырылғаннан кейін оның қандай болатынын түсінгіміз келеді. Сонымен қатар, жобаның болашақта бізге – жас мамандарға қандай мүмкіндіктер бере алатынын білген де қызықты».
«Kazakh Tourism Development Ltd.» компаниясы Көкжайлаудың болашағына алаңдайтындармен Almaty SuperSki жобасын талқылау үшін студенттермен және басқа да мүдделі топтармен алдағы уақытта да кездесуге дайын екендіктерін жеткізді.
ҚазҰУ-дағы кездесу жобаны таныстыру шарасы емес, жастардың өздері бастама көтерген тікелей әңгімеге айналды. Студенттер өздерін толғандырған сұрақтарды – Көкжайлаудың болашағынан бастап жас мамандарды жұмысқа орналастыру перспективаларына дейін ашық айтты, ал Almaty SuperSki операторы жобаны әрі қарай дамыту бойынша өз ұстанымын таныстырды.
Кездесуді ұйымдастырған студенттер сонымен қатар JANA LEP қоғамдық қозғалысының ұйтқысы болды. «Алматыны бірге өзгертейік» – бұл қатысушылардың негізгі идеясы. JANA LEP Алматының болашағына бейжай қарамайтын жастар мен белсенді қала тұрғындарын біріктіреді.
Анықтамалық ақпарат: «Kazakh Tourism Development Ltd.» – «Астана» халықаралық қаржы орталығында тіркелген жеке компания. Ол жыл бойы жұмыс істейтін туристік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған туризм саласындағы басым жобаларды жүзеге асыру үшін құрылған. Негізгі мақсаты – халықаралық стандарттарға сай келетін және әлеуметтік-экономикалық өсуге ықпал ететін заманауи әрі тұрақты туристік экожүйені қалыптастыру.
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