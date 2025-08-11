Жасанды интеллект енді әскер сапында: Түркия алғашқы қадам жасады

Түркияның HAVELSAN компаниясы MAIN атты жасанды интеллект платформасын ADVENT жауынгерлік басқару жүйесіне енгізіп жатыр. Бұл жайлы TRThaber жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
MAIN техникалық қызмет көрсету қадамдарын көрсету, нұсқаулықтарды табу және сұрақ-жауап арқылы операторларға көмек береді.
Жоба зертханалық сынақтардан өтіп, қазір түрлі жүйелермен интеграциялау кезеңінде. MAIN болашақта тек техникалық қызмет қана емес, операциялық басқаруда да шешім қабылдауды қолдауға бағытталған.
ADVENT жүйесі қазір Түркияны қоса алғанда тоғыз елде қолданылады. Ол теңіз күштерінің өзара әрекетін қамтамасыз етіп, нақты уақыт режимінде басқару мен шешім қабылдауға мүмкіндік береді.