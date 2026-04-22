Жәрдемақы мен зейнетақы: Астанадағы әлеуметтік қолдау жүйесі қалай жұмыс істейді?
Мыңдаған астаналық төлем, жәрдемақы мен зейнетақы алды. Әлеуметтік қорғау департаменті жариялаған цифрлар.
2026 жылдың бірінші тоқсанында Астанада зейнетақы, жәрдемақы және әлеуметтік төлемдер саласында 35 мыңнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлеуметтік қорғау департаментінің басшысы Асқар Аймағамбетовтің айтуынша, қызметтердің басым бөлігі электронды форматта көрсетіледі. Бұл тұрғындарға көмекті тезірек әрі ыңғайлы түрде алуға мүмкіндік туғызады.
Халықтың әлеуметтік осал санаттары
Балалы отбасылар мен халықтың әлеуметтік осал санаттарына ерекше көңіл бөлінуде. Тек үш айдың ішінде бала тууына және оның бір жарым жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты 6 мыңнан астам жәрдемақы тағайындалды.
Қызметіміздің қомақты бөлігі балалы отбасыларды және халықтың осал топтарын қолдауға бағытталған, - деп атап өтті ол.
Мүгедектігі бойынша төлемдер
Сондай-ақ мыңдаған қазақстандық мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты төлемдер алды. Бұған қоса, көпбалалы отбасыларға, марапатталған аналарға және мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға арналған төлемдер тағайындалды.
Зейнетақымен қамсыздандыру
Зейнетақымен қамсыздандыру негізгі бағыттардың бірі болып қала береді. Есепті кезеңде 9 мыңнан астам зейнетақы төлемі тағайындалды. Бұл барлық қызметтердің ішіндегі ең үлкен үлесті құрайды.
Сонымен қатар, төлемдер мөлшерінің өзгеруіне байланысты зейнетақы мен жәрдемақы бойынша 11 мыңнан астам іс қайта қаралды.
Төлемдер бойынша кеңес беру
Ведомство азаматтардың өтініштерімен жұмыс істеу белсенді жүріп жатқанын атап өтті. Тоқсан ішінде зейнетақы мәселелері бойынша 500-ден астам кеңес беріліп, жүздеген жазбаша өтініш қаралды.
Біз түсіндіру жұмыстарының қолжетімділігін және шешімдердің ашықтығын қамтамасыз ете отырып, халықпен жүйелі байланыс орнатып жатырмыз, - деп баса айтты Аймағамбетов.
Бұдан бөлек, департамент қызметкерлері әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы азаматтардың құқықтарын қорғап, сот процестеріне қатысты.
Жалпы алғанда, ведомствоның жұмысы қызметтердің қолжетімділігін арттыруға, цифрландыруды дамытуға және халықты атаулы қолдауды күшейтуге бағытталған.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда жұмыссыздарға төленетін жәрдемақы мерзімі қысқарғаны хабарланды.
