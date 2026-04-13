Қазақстанда айына 1 млн теңге жәрдемақы алған жұмыссыздар бар – Еңбек министрлігі статистиканы жариялады
Ал жұмысынан айырылу бойынша берілетін төлемнің орташа мөлшері 106 мың теңгені құрайды.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша тіркелген жұмыссыздық, жұмысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдер және мансап орталықтарының жұмысы туралы мәліметтерді жариялады. Көптеген цифрлар алғаш рет жарияланып отыр. Өйткені Ұлттық статистика бюросының тоқсандық есептері Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) әдістемесі бойынша тек жиынтық көрсеткіштерді көрсетсе, Еңбек министрлігі тек төлемдердің жалпы сомасын ғана көрсеткен.
BAQ.KZ сауалына берген жауабында министрлік өте маңызды деректерді келтіреді. Бұл цифрлар нені білдіретінін шолуымызда талдаймыз.
Ең төменгі тағайындалған төлем – 3 теңге, ең жоғарғысы – миллионнан астам
2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша жұмысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлем алушылардың саны – 90 730 адам. Төлемнің орташа мөлшері – 106 192,97 теңге, медианалық мөлшері – 88 208 теңге. Орташа және медианалық мән арасындағы айырмашылық шамамен 20%-ды құрайды, бұл жоғары жалақы алатын алушылардың есебінен бөліністің оңға қарай ығысуының типтік көрінісі.
Алайда, шеткі көрсеткіштер таңғалдырады. Ең жоғарғы мөлшер айына 1 079 968 теңге (шамамен 2 260 АҚШ доллары). Ең төменгісі – 3 теңге (шамамен 0,006 доллар). Минимум ресми түрде есептеу логикасына сәйкес келеді: төлем = 24 айдағы орташа айлық табыс × 0,45 × өтіл коэффициенті. Егер екі жыл ішінде жүйеге қатысушының тек бірнеше ұсақ аударымдары болса, адам ресми түрде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы саналып, төлем алуға құқылы болғанымен, қорытынды сома символикалық болып шығуы мүмкін.
Еңбек министрлігі 2026 жылдың 1-тоқсанында төлем бойынша табысты алмастыру коэффициенті 46,3% болғанын, яғни ХЕҰ-ның №102 «Әлеуметтік қамсыздандырудың ең төменгі нормалары туралы» конвенциясында белгіленген 45% минималды стандарттан жоғары екенін ерекше атап өтті. Бұл орташа алушы үшін ресми түрде дұрыс, бірақ 3 теңгелік төлемнің болуы халықаралық стандартқа сәйкестік тек «орташа есеппен» қол жеткізілетінін көрсетеді.
Жұмысқа орналасқаннан кейін жұмыс орнын сақтау бақыланбайды
2025 жылы мансап орталықтарында «жұмысқа орналасты» деген негізбен есептен шығарылған азаматтардың қаншасы 6 және 12 айдан кейін жұмыс орнын сақтап қалғаны туралы тікелей сауалға министрлік:
Жұмысқа орналасқаннан кейін жұмыс орындарының сақталуына мониторинг жүргізілмейді, - деп қысқа қайырды.
Бұл ведомствоның өз жұмыспен қамту саясаты нәтижелерінің тұрақтылығын бағалау әдістемесі жоқ екенін білдіреді. «Мансап орталықтары арқылы жұмысқа орналасқандардың» барлық ресми көрсеткіштері тек есептен шығу сәтін ғана тіркейді, бірақ жарты жыл немесе бір жылдан кейінгі нәтижені көрсетпейді. Егер адам жұмысқа орналасқан болып тіркеліп, бір айдан кейін қайта жұмысынан айырылса, ол қайтадан есепке тұрмайынша статистика оны көрмейді.
Электрондық еңбек биржасы бос жұмыс орындарының бестен бірінен азын ғана жабады
2026 жылдың бірінші тоқсанында Enbek.kz порталында 260 мыңнан астам бос жұмыс орны жарияланған. Оның ішінде жұмысқа орналасу дерегі бойынша тек 46 мыңнан астамы немесе 17,6%-ы жабылған. Қалған 82% бос жұмыс орындары не 30 күндік белсенді мерзімі өткеннен кейін архивке кеткен, не жұмыс берушілер тарапынан басқа себептермен жабылған.
Enbek.kz мансап орталықтарының базасымен интеграцияланған және жұмыс берушілердің белгілі бір санаттары үшін бос орындарды жариялау міндетті болып табылатын бірыңғай цифрлық платформа ретінде таныстырылады. 17,6% конверсия көрсеткіші порталдың нақты еңбек нарығы емес, көбіне жай ғана тізілім (реестр) функциясын атқарып отырғанын білдіреді.
МӘСҚ пен ҰСБ арасындағы екі миллион адамдық алшақтық
2025 жылы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына (МӘСҚ) шамамен 7 миллион адам үшін әлеуметтік аударымдар төленген. Ұлттық статистика бюросының (ҰСБ) мәліметінше, сол кезеңдегі жұмыспен қамтылған халықтың жалпы саны 9 миллионды құрады.
Еңбек министрлігі бұл алшақтықты ҰСБ әдістемесі бойынша жұмыспен қамтылғандар санатына студенттер, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер, бала күтіміне байланысты демалыстағы адамдар және жекелеген жәрдемақы алушылар, яғни сақтандыру аударымдары төленбейтін санаттар кіретінімен түсіндіреді. Ресми түрде бұл түсініктеме қисынды, бірақ бұл санаттардың саны алшақтықты толық жаппайды.
ҰСБ деректері бойынша, 2024-2025 оқу жылының басында Қазақстан ЖОО студенттерінің жалпы саны 624,5 мың адамды құрады. Бір жарым жасқа дейінгі бала күтімі бойынша әлеуметтік төлем алушылар шамамен 277 мың (2024 жылғы МӘСҚ дерегі бойынша). Мерзімді әскери қызметшілер мен колледж студенттерін қосқанда тағы бірнеше жүз мың адам болады.
Тіпті осы топтарды барынша кеңінен есептегеннің өзінде, жұмыспен қамтылған халықтың айтарлықтай бөлігі немесе жүздеген мың адам ресми түрде жұмыс істейді деп есептелгенімен, іс жүзінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатыспайды. Табысынан айырылған жағдайда бұл топ жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлем алуға құқылы болмайды, өйткені төлем тағайындаудың міндетті шарты - кемінде 6 ай бойы әлеуметтік аударымдардың болуы.
Жұмыссыздық бойынша болжамдар
2026 жылғы 1 сәуірде мансап орталықтарында 329 305 жұмыссыз тіркелген. Бұл жалпы жұмыс күшінің шамамен 3,5%-ын құрайды. Бұл ретте министрлік 2026-2027 жылдарға арналған ХЕҰ әдістемесі бойынша жұмыссыздық деңгейін 4,7% деңгейінде болжап отыр, бұл абсолюттік мәнде шамамен 440 мың адам.
110 мың адамдық айырмашылық - бұл жұмыс күшін зерттеу кезінде жұмыссыз ретінде тіркелген, бірақ мансап орталықтарына бармайтын қазақстандықтар. Ықтимал себептері: төлемнің аз болуы, оны тағайындау үшін аударым өтілінің жеткіліксіздігі немесе жүйедегі бос жұмыс орындарына сұраныстың жоқтығы. Сондай-ақ ведомство соңғы екі жылда жұмысынан айырылу жағдайы бойынша төлемді тағайындау шарттары, мөлшері және есептеу тәртібі қайта қаралмағанын және 2026-2027 жылдарға ешқандай өзгерістер жоспарланбағанын хабарлады.
Әрбір төртінші адамның жұмыссыздық бойынша төлемі мерзімінен бұрын тоқтатылады
Заң бойынша төлем алудың максималды мерзімі – 6 ай (өтілі 5 жыл және одан жоғары қатысушылар үшін). Еңбек министрлігінің мәліметінше, 2025 жылы 355 152 адам төлем алған. Төлем алудың орташа нақты ұзақтығы – 3,93 ай. 95 256 жағдайда (барлық алушылардың 26,8%-ы) төлем мерзімінен бұрын тоқтатылған.
Мерзімінен бұрын тоқтату себептерінің құрылымы маңызды әдістемелік жайтты ашады:
-
74 713 жағдай (78,4%) – алушының түрлі негіздер бойынша мансап орталығында жұмыссыз ретінде есептен шығарылуы;
-
13 089 (13,7%) – Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде (ЕШЕБЖ) белсенді еңбек шартының табылуы;
-
5 257 (5,5%) – зейнетақы жарналарының аударылуын анықтау;
-
1 023 (1,1%) – жеке кәсіпкер ретінде белсенді тіркелу;
-
қалғаны – қайтыс болу, елден кету, алушының өтініші.
Жұмысқа қайта оралудың құжатпен расталған дерегін (ЕШЕБЖ, ЖК тіркеу немесе зейнетақы жарналары арқылы) тек 19 369 адамнан, яғни мерзімінен бұрын тоқтатылғандардың шамамен 20%-ынан ғана көруге болады. Расталған жұмыспен қамтуға қатысы жоқ себептермен есептен шығарылған қалған 78% адамның қайда кеткенін жүйе көрсетпейді. Бұл ведомствоның жұмыспен қамтуға мониторинг жүргізілмейтіні туралы мойындауымен сәйкес келеді.
Республикалық маңызы бар үш қалада жұмыссыздардың басым бөлігі – әйелдер
Ел бойынша орташа есеппен әйелдер тіркелген жұмыссыздардың 55%-ын құрайды (329 305-тің 181 190-ы). Бірақ республикалық маңызы бар қалаларда бұл алшақтық әлдеқайда жоғары:
-
Астана: жұмыссыздар арасындағы әйелдер үлесі – 62,1%;
-
Алматы: 61,7%;
-
Шымкент: 60,3%.
Мұнай-газды өңірлерде, керісінше, әйелдер үлесі жалпыұлттық деңгейден төмен: Атырау облысы – 49,9%, Батыс Қазақстан – 48,3%, Шығыс Қазақстан – 48,5%. Бұл көрініс жұмыспен қамту құрылымын көрсетеді: батыс өңірлердегі өндіруші секторлардың «ерлерге тән» сипаты және ірі қалалардағы кеңселік және сервистік мамандықтардағы әйелдер үшін қатаң бәсекелестік.
Астанада әрбір екінші жұмыссыздың жоғары білімі бар
Жалпы ел бойынша жұмыссыздар арасындағы жоғары оқу орны түлектерінің үлесі – 24,2%. Астанада бұл көрсеткіш 53,5%, Алматыда – 43,0%, Шымкентте – 28,8%-ды құрайды. Яғни, елордада тіркелген жұмыссыздардың жартысынан астамының жоғары білімі бар.
Бұл диплом жұмысқа орналасу мүмкіндігін азайтады дегенді білдірмейді, бұл құрылым елордалық жұмыс күшінде жоғары білімі барлардың шоғырлануымен түсіндірілуі мүмкін. Бірақ факт өзгермейді: Астанада жоғары білім мансап орталығына түсуден сақтандырмайды және ондағы «білімді жұмыссыздардың» үлесі елдегі орташа көрсеткіштен екі есе жоғары.
Есепте тұру ұзақтығындағы өңірлік ерекшеліктер
Еңбек министрлігінің мәліметінше, 2026 жылдың бірінші тоқсанында тіркеуден шығарылған жұмыссыздардың есепте тұруының медианалық ұзақтығы өңірлер бойынша 49 күннен (Шымкент және Түркістан облысы) 137 күнге (Алматы) дейін ауытқиды. Сондай-ақ Қостанай облысында (134 күн), Шығыс Қазақстанда (132) және Павлодарда (127) көрсеткіштер жоғары.
Ең төменгі медианалық мәндер оңтүстік өңірлерде байқалады (Шымкент, Түркістан, Қызылорда – 68 күн, Жамбыл – 71). Бұл не жұмыспен қамтудағы белсенді ротация мен жоғары тұрақсыздықты, не ресми негіздер бойынша есептен ерте шығаруды білдіруі мүмкін.
Сондай-ақ министрлік жалпыұлттық медиананы 1 911 күн деп көрсеткен, бірақ бұл цифр дұрыс есептелген ұлттық көрсеткіш емес, өңірлік медианалардың арифметикалық қосындысы сияқты көрінеді. 20 өңір бойынша қарапайым орташа мән – 96 күн, өңірлік медианалардың медианасы – 101 күн; нақты жалпыұлттық көрсеткіш шамамен осы диапазонда болуы тиіс.
