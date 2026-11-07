Жапонияда жер сілкінді
Жер сілкінісінің ошағы 10 шақырым тереңдікте орналасқан. Зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы әзірге мәлімет жоқ.
7 Қараша 2026, 18:49
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7 Қараша 2026, 18:497 Қараша 2026, 18:49
87Фото: istockphoto.com
Жапонияның шығыс жағалауында магнитудасы 6,1 болатын жер сілкінісі тіркелді. Жерасты дүмпулері Токио орталығында да сезілген.
Жапонияның шығыс жағалауында болған жер сілкінісінің ошағы шамамен 10 шақырым тереңдікте орналасқан. Мияги, Фукусима және Ибараки префектураларында жерасты дүмпулерінің күші 3 балға жеткен. Зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы әзірге ақпарат жоқ.
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