Таразда бокстан ел үздіктері анықталды
6 қарашада финалдық жекпе-жектер өтті.
Бүгін, 6 қараша күні финалдық жекпе-жектер өтті. ҚР ҰОК мәліметәнше, 20 салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды.
Ерлер
50 келіге дейін
1. Нұрзат Оңғаров (Жамбыл облысы)
2. Диас Берікбай (Жетісу облысы)
3. Даниал Сәбит (Батыс Қазақстан облысы), Дамир Әбдіқадыр (Маңғыстау облысы)
55 келіге дейін
1. Нұрсұлтан Алтынбек (Қызылорда облысы)
2. Бексұлтан Хужанжар (Шымкент)
3. Нұрислам Бекен (Қарағанды облысы), Тимур Қабдешов (Ақмола облысы)
60 келіге дейін
1. Әділбек Қожахан (Жетісу облысы)
2. Бибарыс Жексен (Жамбыл облысы)
3. Оразбек Асылқұлов (Ақмола облысы), Рамазан Орынбасар (Жамбыл облысы)
65 келіге дейін
1. Абзал Серік (Шымкент)
2. Мұхаммедсабыр Базарбайұлы (Түркістан облысы)
3. Илья Калинин (Жамбыл облысы), Ертуған Зейнуллинов (Алматы облысы)
70 келіге дейін
1. Фарух Тоқтасынов (Алматы)
2. Елнұр Сүйінбай (Жамбыл облысы)
3. Мұхит Нұрқабылұлы (Алматы облысы), Алмат Әбдуәли (Жетісу облысы)
75 келіге дейін
1. Нұрбек Мұрсал (Алматы)
2. Аман Қонысбеков (Түркістан облысы)
3. Әбілхан Аманқұл (Жамбыл облысы), Акбар Қазақбай (Павлодар облысы)
80 келіге дейін
1. Санжар-Әли Бегалиев (Шымкент)
2. Өнер Сейілхан (Батыс Қазақстан облысы)
3. Ерасыл Жақпеков (Абай облысы), Диас Молжігітов (Жамбыл облысы)
85 келіге дейін
1. Темірлан Мұқатаев (Астана)
2. Сұлтанбек Айбарұлы (Алматы)
3. Бекнұр Батырбек (Алматы), Тимур Нұрсейітов (Астана)
90 келіге дейін
1. Дәулет Төлемісов (Ақтөбе облысы)
2. Сағындық Тоғамбай (Түркістан облысы)
3. Ілияс Жандау (Астана), Нурмагамед Юсупов (Қарағанды облысы)
90 келіден жоғары
1. Данияр Рахымбердинов (Алматы)
2. Ерсұлтан Сапар (Алматы)
3. Нұрлан Сапарбай (Түркістан облысы), Аслан Елдібайұлы (Қызылорда облысы)
Әйелдер
48 келіге дейін
1. Гүлназ Бөрібаева (Қарағанды облысы)
2. Әйгерім Сәттібаева (Жамбыл облысы)
3. Айым Танкибаева (Түркістан облысы), Анель Құдайбергенова (Жетісу облысы)
51 келіге дейін
1. Анита Адишева (Қарағанды облысы)
2. Жансая Рахымберді (Шымкент)
3. Елянур Тұрғанова (Алматы), Томирис Мырзақұл (Қарағанды облысы)
54 келіге дейін
1. Элина Базарова (Шымкент)
2. Назым Қызайбай (Алматы)
3. Жайна Шекербекова (Шымкент), Сымбат Әлиасқар (Жамбыл облысы)
57 келіге дейін
1. Ұлжан Сәрсенбек (Түркістан облысы)
2. Шахназ Исаева (Алматы)
3. Алина Құдайгенова (Қарағанды облысы), Карина Ибрагимова (Ақмола облысы)
60 келіге дейін
1. Виктория Графеева (Алматы)
2. Анар Тұрсынбек (Жетісу облысы)
3. Римма Волосенко (Астана), Аяжан Ермек (Қарағанды облысы)
65 келіге дейін
1. Аида Әбікеева (Қарағанды облысы)
2. Лаура Есенгелді (Шымкент)
3. Ақнәр Ищанова (Батыс Қазақстан облысы), Назерке Серік (Жамбыл облысы)
70 келіге дейін
1. Бақыт Сейдіш (Алматы)
2. Аружан Жаңабаева (Түркістан облысы)
3. Анастасия Баязитова (Қостанай облысы), Дана Дидай (Алматы)
75 келіге дейін
1. Шұғыла Нәлібай (Түркістан облысы)
2. Азиза Исина (Қарағанды облысы)
3. Жібек Жарасқызы (Жамбыл облысы), Жасмин Қизатова (Қарағанды облысы)
80 келіге дейін
1. Надежда Рябец (Қостанай облысы)
2. Айдана Убайдуллақызы (Қарағанды облысы)
3. Гүлсая Ержан (Қызылорда облысы), Құралай Егінбайқызы (Жетісу облысы)
80 келіден жоғары
1. Елдана Талипова (Алматы)
2. Дина Исламбекова (Қарағанды облысы)
3. Валерия Аксенова (Ақмола облысы), Әсел Тоқтасын (Алматы)
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