Жапониядағы қазақстандықтар референдумда алғашқылардың бірі болып дауыс берді
Токио қаласында өткен дауыс беруге алғашқылардың бірі болып қатысқан қазақстандық – «Нихон» университетінің 3-курс студенті Жібек Айдын.
Қазақстан Республикасының азаматтары референдумда өздерінің конституциялық құқықтарын алғашқылардың бірі болып Жапонияда жүзеге асырды, деп хабарлайды BAQ.KZ СІМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қарастырылып отырған мәселе еліміздің алдағы даму бағыты үшін маңызды. Референдум өткізу ашықтықты қамтамасыз етіп, қоғам пікірін жан-жақты ескеруге мүмкіндік береді. Мемлекет әрбір азаматтың өз таңдауын жасауына қажетті жағдай жасап отыр. Ал біз үшін белсенді азаматтық ұстаным таныту – маңызды міндет, – деді Ж.Айдын.
Оның айтуынша, шетелде тұратын қазақстандықтар да Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерінің қолдауымен референдумға қатысу мүмкіндігіне ие болды.
Бұл – еліміздің болашағына қатысты жауапты шешім қабылдауға берілген ортақ мүмкіндік. Қабылданатын шешім Қазақстанның орнықты әрі серпінді дамуына оң ықпал етеді деп сенемін, – деп түйіндеді ол.
