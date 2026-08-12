Жапониядағы «Чан-Хом» тайфуны: 26 мыңнан астам үй жарықсыз қалды
Апат аймағында үш адам зардап шекті.
Жапонияда «Чан-Хом» тайфуны соқты. Салдарынан Үлкен Токио ауданындағы 26,3 мыңнан астам үй электр жарығынсыз қалды. Көлік қатынасы бұзылып, халықаралық рейстер тоқтады.
Зардап шеккендер бар
Жапонияның ұлттық қоғамдық телеарнасы желдің екпіні 35 м/с-қа дейін жететінін хабарлады.
Апат аймағында үш адам зардап шекті. Сондай-ақ инфрақұрылымның зақымданғаны туралы айтылуда.
Табиғи апат зардабы
Тайфун Хонсю аралының солтүстік-шығысындағы көлік қатынасын да бұзды. Токионың Ханэда мен Нарита әуежайларында, сондай-ақ Сендай қаласының әуежайында 100-ден астам ішкі және халықаралық рейс тоқтатылды.
Билік пен шұғыл қызметтер табиғи апаттың салдарын бағалауды жалғастыруда.
Еске салайық, бұған дейін Қытайда тайфун әуе қатынасын бұзып, жүздеген рейс тоқтатылғаны хабарланды.
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