Жаңбыр, қар және үсік: Синоптиктер Қазақстанда ауа райының өзгеретінін ескертті
Синоптиктер болжамынша жер-жерде қатты жауын-шашын болуы мүмкін.
Таяу күндері Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Синоптиктердің болжамы бойынша, 15 қазанда елдің шығысы мен оңтүстік-шығысында жер-жерде қатты жауын-шашын болуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ Қазгидрометке сілтеме жасап.
Республиканың шығысында көктайғақ болады деп болжануда. Орталық және оңтүстік облыстарда негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Елдің оңтүстік-шығысында 16-17 қазанға қараған түні 1-2 градусқа дейін үсік жүреді деп күтілуде.
Күннің суытуы елдің басқа өңірлеріне де әсер етеді. Батыста түнде температура +7…+15 градус, күндіз +17…+25 градус болады.
Ақтөбе облысында түнде +1…+6 градус күтіледі, ал өңірдің солтүстігі мен шығысында температура −1…−3 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Күндіз ауа температурасы +15…+23 градусқа дейін көтеріледі.
Қостанай облысында түнде −1…−6 градусқа дейін үсік болады деп болжануда. Күндізгі температура +10…+17 градус болып, кейіннен +10…+15 градусқа дейін төмендейді.
Қазақстанның солтүстігінде түнде −3…−8 градус күтіледі. 17 қазаннан бастап түнде 0…+8 градусқа дейін жылыну болжанады, ал күндіз температура +7…+12 градусты құрайды.
Ұлытау облысында түнде ауа температурасы 0…+6 градус аралығында сақталады, өңірдің солтүстігі мен шығысында −3 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Күндіз +10…+20 градус күтіледі.
Қарағанды облысында түнде −1…−8 градус, өңірдің оңтүстігінде +3 градусқа дейін болады деп болжануда. Күндізгі сағаттарда температура біртіндеп +10…+15 градусқа дейін көтеріледі.
Елдің шығысында түнде −1…−6 градустан −3…−11 градусқа дейін сақталады. Күндіз температура негізінен +3…+12 градус болады, ал өңірдің шығысында −2 градусқа дейін төмендеуі мүмкін.
Қазақстанның оңтүстігінде түнде +2…+10 градус, күндіз +15…+25 градус болады деп болжануда. Елдің оңтүстік-шығысында түнгі температура 0…+8 градусты құрайды, таулы аудандарда −2…−7 градусқа дейін суытады. Күндіз ауа +10…+22 градусқа дейін жылынады.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қазан айында ауа райы қандай болатынын айтты.
Сондай-ақ, 2026 жылдың қазан айында қазақстандықтар неше күн демалатыны хабарланды.
Ал қыркүйек айында қазақстандықтарда ресми мереке күндері болған жоқ. Бес күндік жұмыс аптасы кезінде азаматтар сегіз күн демалса, алты күндік жұмыс аптасында тек төрт күн демалды.
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