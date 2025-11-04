Жаңбыр, қар, көктайғақ: 11 облыста жүргізушілерге абай болу ескертілді

2025 жылдың 4 қарашасында еліміздің 11 облысында жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. "ҚазАвтоЖол" жолда көктайғақ пен көрінудің нашарлауына байланысты жүргізушілерге сақтық шараларын қатаң сақтауды ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2025 жылғы 4 қараша Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, СҚО, Түркістан, Қарағанды, Павлодар, ШҚО және Ұлытау облыстарының кей жерлерінде қар аралас жаңбыр мен қар күтілуде. Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулеріңізді сұраймыз, - деп хабарлады "ҚазАвтоЖол" баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қыс қандай болатынын хабарлады.