Ақмола облысындағы жасөспірім өлімінен кейін депутат көкпар ережелерін қатаңдатуды талап етті
Көкпарға жаңа тыйымдар енгізіле ме? Депутат Болат Керімбек мәлімдеме жасады.
Ақмола облысында жасөспірім қайтыс болғаннан кейін Мәжіліс депутаты Болат Керімбек көкпар ойындары үшін бірыңғай қауіпсіздік талаптарын белгілеуге шақырды.
Оның айтуынша, көкпар - Қазақстанның ең маңызды ұлттық дәстүрлерінің бірі және ол жыл сайын мыңдаған қатысушы мен көрерменді тартады. Бұл ойын әсіресе Жамбыл, Түркістан, Қызылорда және Алматы облыстарында ерекше танымал.
Болат Керімбек атап өткендей, тек 2025 жылдың қараша-желтоқсан айларында бұл аймақтарда көкпардан 130-ға жуық ресми жарыс өтсе, ағымдағы жылдың наурыз-сәуір айларында 80-нен астам турнир ұйымдастырылған. Сонымен қатар, ойындардың басым бөлігі бейресми түрде өтеді және іс жүзінде бақыланбайды.
Кейбір жағдайларда ойынға 400–500-ден 1500–2000-ға дейін адам қатысады. Мұндай жағдайда спорттық тәртіп пен қауіпсіздік талаптарын сақтау қиын, – деп түсіндірді ол.
Депутат, сондай-ақ, жас шектеулері, медициналық сүйемелдеу және аттарды күтіп-ұстау жағдайлары бойынша нақты ережелердің жоқтығына назар аударды. Оның айтуынша, жарыс кезінде жануарларға қатыгездік көрсету, допинг қолдану және әдейі қақтығысу жағдайлары жиі тіркеледі.
Бұл үндеуге 2026 жылдың 26 мамырында Ақмола облысының Целиноград ауданында болған қайғылы жағдай себеп болды.
Көкпар жаттығуы кезінде 14 жасар жасөспірім аттан құлап, ауыр жарақат алу салдарынан қайтыс болды. Алдын ала мәліметтер бойынша, шара ресми келісімсіз ұйымдастырылған, ал қауіпсіздік пен жауапкершілік мәселесі ашық күйінде қалған, – деп атап өтті мәжілісмен.
Осыған байланысты Керімбек бұқаралық көкпар үшін бірыңғай қауіпсіздік стандартын әзірлеуді және бекітуді ұсынды.
Депутаттың бастамаларының арасында мыналар бар:
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жарысқа қатысушылар санына міндетті талаптар қою;
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міндетті медициналық және ветеринарлық сүйемелдеуді енгізу;
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мемлекеттік органдар мен көкпар федерациясы арасындағы өкілеттіктерді бөлу;
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рұқсат етілмеген ойындарды өткізгені үшін ұйымдастырушылардың жауапкершілігін күшейту;
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қауіпсіздік талаптарының сақталуына бақылауды қатаңдату.
Еске салайық, бұған дейін Ақмола облысында көкпар кезінде жасөспірім көз жұмғаны хабарланды.
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