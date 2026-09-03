Жаңбыр мен тұман: Қазақстанда 4 қыркүйекке дауылды ескерту жарияланды
Шығыста үсік жүріп, оңтүстік пен батыста шаңды дауыл күтіледі7
"Қазгидромет" синоптиктері 4 қыркүйекте Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жариялады. Шығыс өңірлерде 3 градусқа дейін үсік жүріп, кей жерлерде тұман түседі. Оңтүстік және батыс облыстарда шаңды дауыл, ал таулы аудандарда жаңбыр мен найзағай болжанып отыр7
Ақмола облысының батысы мен солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда да жоғары өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Түнде және таңертең оңтүстігінде тұман түседі. Петропавлда күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Қостанай облысының батысы мен солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман түседі. Павлодарда да тұман күтіледі.
Қарағанды облысының орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман түседі. Түнде таулы аудандарда 3 градусқа дейін үсік жүреді. Өскеменде де түнде және таңертең тұман күтіледі.
Абай облысының солтүстігі мен орталығында түнде және таңертең тұман түседі. Түнде шығысында 2 градусқа дейін үсік жүреді. Оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысының тау бөктеріндегі аудандарында түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, тауларда жаңбыр және қар аралас жаңбыр түрінде аздаған жауын-шашын күтіледі. Күндіз тау бөктері мен таулы аудандарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі. Түнде және таңертең таулы жерлерде тұман түседі. Облыстың орталығында, батысында және шығысында төтенше өрт қаупі, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Қонаевта да төтенше өрт қаупі сақталады. Іле Алатауы тауларында күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, түнде және таңертең тұман түседі.
Жетісу облысының таулы аудандарында күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстігінде жоғары өрт қаупі, оңтүстігі мен шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының таулы аудандарында күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, батысы мен солтүстігінде шаңды дауыл соғады. Төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент пен Түркістанда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының оңтүстігінде күндіз шаңды дауыл соғады. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада да төтенше өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының батысы мен солтүстігінде күндіз шаңды дауыл соғады. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында күндіз шаңды дауыл соғады. Батысы мен солтүстігінде төтенше өрт қаупі, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының батысында күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыста төтенше өрт қаупі, солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда да жоғары өрт қаупі сақталады.
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