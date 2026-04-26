Жаңбыр, дауылды жел: 27 сәуірге арналған ауа райы болжамы

Республика бойынша желдің күшеюі және тұман күтіледі, ал оңтүстікте шаңды дауыл болжанады.

Кеше 2026, 23:16
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
164
“Қазгидромет” РМК баспасөз қызметі 27 сәуірге арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні елдің шығысында, түнде солтүстігінде және орталығында, күндіз батысында және оңтүстік-шығысында ауа райы құбылмалы сипатта сақталады.

Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында қатты жаңбыр күтіледі. Батыс пен оңтүстік-шығыста бұршақ жауып, дауылды жел соғуы мүмкін, – деп жазылған ақпаратта.

Қазақстанның қалған аумақтарында жауын-шашынсыз ауа райы болады.

Шығыс Қазақстан облысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Наверх