Әділет вице-министрі жаңа қызметке ауысты: Бекболат Молдабековке маңызды лауазым сеніп тапсырылды
Цифрландыру саласында тәжірибесі мол шенеунік Үкіметтегі жаңа қызметке тағайындалды. Оның еңбек жолы мен жаңа міндеті қандай?
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Бекболат Молдабеков Ұлттық экономика вице-министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады.
Жаңа қызметке тағайындалуына байланысты ол бұрын атқарған қызметінен босатылды.
Жаңа вице-министр туралы не белгілі?
Бекболат Молдабеков 1991 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Ол Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін «Ақпараттық технологиялар» мамандығы бойынша тәмамдаған. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген.
Еңбек жолын цифрландыру және ақпараттық технологиялар саласында бастаған. Әр жылдары «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-да сарапшы-талдаушы болып жұмыс істеп, ақпараттандыру мен цифрлық даму мәселелеріне жауапты министрліктердің құрылымдарында сарапшылық және басшылық қызметтер атқарған.
2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі құрамында цифрландыру және цифрлық трансформация департаменттерін басқарды. 2021 жылы Мемлекеттік қызметтер комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды.
2022 жылдың қараша айынан бері Қазақстан Республикасы Әділет вице-министрі қызметін атқарып, цифрландыру, мемлекеттік қызмет көрсету және құқықтық процестерді жетілдіру бағыттарына жетекшілік етті.
Енді Бекболат Молдабеков Үкімет құрамында Ұлттық экономика вице-министрі ретінде жұмысын жалғастырады. Оның тағайындалуы жыл басынан бергі Үкіметтің экономикалық блогындағы ең елеулі кадрлық шешімдердің бірі болды.
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