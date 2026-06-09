АҚШ-та өткен турнирде қазақстандық жүзушілер төрт медаль жеңіп алды
Спортшылар Фуллертон қаласында ұйымдастырылған жарыста сәтті өнер көрсетті.
Бүгiн 2026, 22:10
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Бүгiн 2026, 22:10Бүгiн 2026, 22:10
134Фото: ҚР ҰОК
Қазақстан құрамасының жүзушілері АҚШ-та өткен турнирде төрт медаль еншіледі.
Спортшылар Фуллертон қаласында ұйымдастырылған жарыста сәтті өнер көрсетті.
Айбат Мырзамұратов екі жүлдеге қол жеткізді. Ол 100 метрге брасс әдісімен жүзуде (1:03.33) мәреге бірінші болып жетті. Сонымен қатар 50 метрге еркін стильде жүзуде (23.02) күміс медаль иеленді.
ҚР ҰОК мәліметінше, 200 метрге кешенді жүзуде Даниил Чужинов (2:09.20) күміс жүлдегер атанды.
Артур Миронов 100 метрге брасс әдісімен жүзуде (1:03.76) үшінші орынға ие болды.
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