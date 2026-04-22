Жаңбыр, бұршақ: 10 облыста дауылды ескерту жарияланды

Мамандар тұрғындарға ауа райының қолайсыздығын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауға және алыс сапарларды жоспарлау кезінде сақ болуға кеңес береді.

АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
131
Фото: BAQ.KZ архиві

«Қазгидромет» РМК бүгін, 22 сәуір күні 10 облыста қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Синоптиктердің болжамынша, бірқатар өңірлерде жаңбыр, найзағай, бұршақ, қатты жел және тұман күтіледі. Кей жерлерде дауыл мен өрт қаупі де сақталады.

Негізгі ауа райы құбылыстары:

  • Маңғыстау және Қызылорда облыстарында жаңбыр мен найзағай;
  • Жамбыл, Түркістан және Ұлытау облыстарында қатты жаңбыр, найзағай және бұршақ;
  • Қарағанды және Ақмола облыстарында найзағай мен бұршақ;
  • Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, тұман және жел;
  • Батыс Қазақстан облысында түнгі аяз және тұман.

Кей өңірлерде желдің екпіні 15–23 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін. Сонымен қатар бірқатар облыстарда өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.

Наверх