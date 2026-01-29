Жаңаөзендегі кісі қолынан қаза тапқан дәрігер ісі: ІІМ пікір білдірді

Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха Сенатта өткен баспасөз брифингінде Жаңаөзенде кісі қолынан қаза тапқан дәрігердің ісіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Вице-министр медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін жауапкершілікті қатаңдататын жаңа заң аясында қылмысты қандай баппен саралауға болатыны жөніндегі сұраққа жауап берді.
Бұл мәселе нақты тергеушінің құзырындағы дүние. Олар істің мән-жайын ескере отырып, соған қарай бағалайды. Бірақ қалай болғанда да, істің адам өлтіру бабымен қозғалуының өзі-ақ аса ауыр салдарды білдіреді. Жаңа нормалар көбіне қорқыту немесе басқа да әрекеттер болған жағдайларға қатысты енгізілген. Ал кісі өлтіру – кісі өлтіру. Мұнда саралау белгілері басқа. Онда онсыз да аса ауыр бап қарастырылған, сондықтан қандай да бір қосымша түзету қажет емес, – деді Игорь Лепеха.
Сондай-ақ ол қажет болған жағдайда тергеу істі басқа нормалармен қатар қарастыруы мүмкін екенін де айтты.
Еске салайық, 28 қаңтар күні шамамен сағат 14:00-де Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында медициналық мекеменің дәлізінде ер адам дәрігер-терапевтке шабуыл жасап, оған пышақпен ауыр жарақат салған. Алған жарақаты салдарынан 29 жастағы маман көз жұмды.
Кісі өлтіру жасады деген күдікке ілінген адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.