Жанабыловтың әйеліне қатысты сот отырысы басталды

Елордадағы Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Жанабыловтарға қатысты сот басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгін блогер Ерболат Жанабыловтың әйелі Эльмира Төлегеноваға қатысты сот отырысы басталды.
Түстен кейін сот Ерболат Жанабыловтың өзіне қатысты істі қарайды.
Сотқа комитетке азамат С. тарапынан Instagram желісіндегі Жанабыловтар парақшасында заңсыз лотерея ұйымдастырылғаны жөнінде арыз түскені мәлім етілді. Сондай-ақ бұл дерек туралы Қаржы мониторингі агенттігінен де ресми хабарлама келген.
Комитеттің бақылау сатып алуы барысында блогердің сатылымға шығарған курстары мазмұн жағынан мәлімделген сипаттамасына сәйкес келмейтіні анықталған.
Комитет өкілдері блогер әрекеттерінде сатылымды ынталандыру фактісі дәлелденбегенін, сондай-ақ ұтыс жеке аккаунт арқылы емес, корпоративтік парақшада өткізілуі керектігін атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін ҚР Туризм және спорт министрлігі әлеуметтік желілерде заңсыз ұтыс ойындарын өткізгендерді тексеретінін мәлімдеген.
Сондай-ақ министр Ербол Мырзабосынов блогер Жанабыловтардың конкурсына байланысты туындаған дау жөнінде пікір білдірді.
Айта кетейік, жыл басынан бері құзырлы орган 34 блогердің заңсыз онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады.
Блогер Жанабылов Астанада сотта қашан жауап беретіні айтылды.