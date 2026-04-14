Жанабыловтар ісі: Сотқа тергеуші шақырылатын болды
Астанада блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегенова ісі бойынша сот процесі жалғасып жатыр.
Астанада блогерлер ісі бойынша сот жалғасып жатыр. Келесі отырысқа тергеуші Әлімханов шақырылатын болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Соттың келесі отырысы 16 сәуір күні сағат 10:00-де өтеді. Оған іс бойынша тергеу жүргізген Әлімханов шақырылатын болды. Ол сотта куәлік беріп, іс бойынша түсініктеме беруі тиіс.
Тергеушіге қатысты не айтылды?
Бұған дейін сот барысында айыпталушы Эльмира Төлегенова тергеу кезінде қысым болғанын алға тартқан. Оның айтуынша, іс бойынша куәгер – IT-маман Сұңғат Өтеболатов тергеуші тарапынан ақша талап етілгенін жеткізген.
Сұңғат Өтеболатов бізден 15 миллион теңге сұрады. Оның айтуынша, тергеуші Әлімханов одан ақша талап еткен, – деген еді Төлегенова сотта.
Сондай-ақ айыпталушының сөзінше, тергеу барысында қаражат беру туралы жанама ишаралар болған.
Іс туралы не белгілі?
Еске салайық, бұл іс блогерлердің әлеуметтік желілер арқылы автокөлік, ақша және басқа да сыйлықтарды ойнатуымен байланысты.
Қатысу үшін қолданушылардан шамамен 30 мың теңге көлемінде “оқыту курстары” үшін төлем алынған. Осыдан кейін олар ұтыс ойындарына қатысуға мүмкіндік алған.
Тергеу нұсқасына сәйкес, айыпталушылар өздерінің танымалдылығы мен аудитория сенімін пайдаланып, ақылы өнімдер мен қызметтерге адамдарды тартқан.
Бұған дейін олардың қызметі лотереяны оператор мәртебесінсіз өткізгені үшін әкімшілік жауапкершілік аясында қаралған. Қазіргі таңда іс сотта ашық режимде қаралып жатыр, куәгерлерден жауап алынып, материалдар зерттеліп жатыр.
Айта кетейік, елордада блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты іс бойынша кезекті сот отырысы өтіп жатыр. Сотта айыпталушы Эльмира Төлегенова "Біз заң бұзғанымызды мойындамаймын" деді. Даулы мәлімдеме жасап, істегі куәгер ретінде өтіп жатқан IT-маман Сұңғат Өтеболатов тергеу қысымынан кейін айыпталушылардан ақша сұрағанын айтты. Ерболат Жанабылов жауап беруді бастады және Жанабылов өзіне қатысты мәлімдеме жасап, "компьютерді соңғы рет 9-сыныпта қолданғанын" айтты.
Бұған дейін Жанабылов "Бізді қылмыскер етіп көрсетті" деп, алғашқы сотта сөйлеуге дайын болмағанын жазған едік. Сонымен қатар, Ерболат Жанабылов тергеуші қысым жасағанын мәлімдеді.
Бүгін белгілі болғандай, Жанабыловтар оқырмандарының біріне көлікті тегін бермек болған.
2026 жылғы 30 наурыздағы сот отырысында блогер Нұрбек Нұртаза (лақап аты – justking31) куәлік етті. Нұрбек Нұртазаға дейін сот залында блогер Дархан Жолшыбековтен де куәгер ретінде жауап алынған еді.
Сондай-ақ, сот процесінде Жанабыловтар ісінде күтпеген жаңа деталь шықты.
Сот отырысында Жанабыловтарды үйқамақта ұстау шешімі өзгеріссіз қалдырылды. Прокурор Жанабыловтар лотереяны рұқсатсыз ұйымдастырғанын мәлімдеді.
Жанабылов өзіне тағылған айыпты жартылай мойындады.
