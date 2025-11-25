Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Жаңа жылда ҰБТ форматы өзгере ме? Министрлік түсіндірді

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 18:13
117
Бөлісу:
Ғылым және жоғары білім
Фото: Ғылым және жоғары білім

2026 жылы түлектер үшін ҰБТ форматы өзгеріссіз қалады. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрлігі BAQ.KZ редакциясының ресми сауалына берген жауабында айтылған.

Бүгінде қазақстандық ҰБТ-ны үздік әдіснамасы мен сапасы бар халықаралық тестілеу жүйесіне айналдыру үшін ETS ұйымының әлемдік деңгейдегі үздік мамандарын тарта отырып, арнайы жұмыс тобы құрылған.

Жұмыс тобының қызметі шеңберінде ҰБТ жаңғырту жұмыстары кезең-кезеңімен және жүйелі түрде жүзеге асырылады. Қазір бес жылдық жоспар әзірлеу жоспарланған. 2026 жылы тестілеу форматына ешқандай өзгерістер енгізу жоспарланбаған. Барлық өзгеріс ғылыми тұрғыдан зерделеніп, шетелдік және отандық тәжірибелі маман-сарапшыларымен мұқият талқыланады, - делінген ведомствоның ресми жауабында.

Білім бағалау жүйесіндегі өзгерістер және олардың маңыздылығы мен күтілетін нәтижелері бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіледі.

Бұған дейін ҰБТ трансформацияланатынын жазған болатынбыз

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қырғызстанда Тоқаевтың кітабы таныстырылды
Келесі жаңалық
Энергетика министрлігі КҚК теңіз терминалындағы жағдай туралы пікір білдірді
Өзгелердің жаңалығы