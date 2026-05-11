Көкшетауда жаяу жүргінші қаза тапқан апатқа қатысты жаңа дерек шықты
Көкшетау қаласының мамандандырылған тергеу соты күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.
Көкшетауда әйелдің қазасына әкелген жол-көлік оқиғасына байланысты екі қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақмола облыстық полиция департаментінің мәліметінше, көлікті басқарған әйелдің жүргізуші куәлігі болмаған және арнайы оқудан өтпеген.
«Жүргізушіге қатысты адам өліміне әкеп соқтырған жол қозғалысы ережелерін бұзу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр», – деп хабарлады ведомство.
Сонымен қатар көлік иесі – күдіктінің жұбайына қатысты да қылмыстық іс қозғалған. Ол көлікті жүргізуге құқығы жоқ адамға басқаруға бергені үшін жауапқа тартылып отыр.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізілуде.
Бүгін, 11 мамырда Көкшетау қаласының мамандандырылған тергеу соты күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.
Еске салсақ, жол-көлік оқиғасы Сарыарқа шағынауданындағы аулалардың бірінде болған. Оқиға салдарынан жаяу жүргінші әйел көз жұмды.
