ҰБТ трансформациясы: Қазақстанда жоғары оқу орындарына қабылдау ережелері өзгеруде

ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі және ETS білім беру және таланттарды дамыту саласындағы халықаралық ұйымы еліміздің жоғары оқу орындарына түсуге арналған негізгі құралы – Ұлттық бірыңғай тестілеуді (ҰБТ) трансформациялауға бағытталған стратегиялық әріптестікті бастайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Соңғы жиырма жылдан астам уақыт бойы Ұлттық бірыңғай тестілеу Қазақстандағы жоғары оқу орындарына түсу процесінде орталық жүйе рөлін атқарып, барлық өңірлер мен әлеуметтік топтардағы түлектерге жоғары білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз етіп келеді. Енді ETS ұйымының білімді бағалау саласындағы жаһандық тәжірибесіне сүйене отырып, Ұлттық бірыңғай тестілеу форматы жаңартылып, ол тек академиялық жетістіктерді ғана емес, өмір мен кәсіби қызметте қажет негізгі дағдыларды да бағалайтын болады.
Бұл әріптестік – Қазақстанның болашағы үшін маңызды бетбұрыс. ETS ұйымымен бірлесіп, олардың білімді бағалау саласындағы әлемдік тәжірибесін енгізу арқылы біз жастарымыз үшін жаңа мүмкіндіктер ашып, өзге елдерге үлгі боларлық бағыт қалыптастырамыз. Университеттер мен мектептермен бірлесе отырып, жоғары оқу орындарына түсудің бәсекеге қабілетті жүйесін құрып жатырмыз, - деді ҚР Ғылым және жоғары білім министрі.
Білімді бағалаудың жаңа моделін енгізу Қазақстан үшін бірқатар маңызды артықшылықтар береді. Дағдыға бағытталған тестілерді әзірлеу қазақстандық студенттердің жаһандық экономикада сұранысқа ие құзыреттерді меңгеруіне және жаңа буынды кәсіби тұрғыдан табысты іске даярлауға жағдай жасайды. Сонымен бірге адам капиталы мен кәсіби даярлықтың халықаралық стандарттарына сай қабылдау жүйесін жаңарту еліміздің білім мен инновация саласындағы көшбасшылық ұстанымын нығайтып, инвестициялар мен таланттар үшін тартымдылығын арттырады. Сондай-ақ жаңартылған ҰБТ форматы барлық талапкерлер үшін әділдік пен тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етпек: икемді тест комбинациялары, бірыңғай бағалау жүйесі және өңірге, мектепке немесе оқыту тіліне тәуелсіз бірдей қолжетімділік қарастырылған.
ETS өз тәжірибесін бағалау саласында және жаһандық көзқарасын Қазақстанмен бөлісу мүмкіндігіне ие болғанын мақтан тұтады. Бұл ынтымақтастық түрлі елдердің күш-жігерін біріктіру арқылы білім беру сапасын арттыруға және жаңа мүмкіндіктер ашуға жол ашатынын көрсетеді, - деді ETS бас директоры Амит Севак.
ETS ұйымының инновациялық тәсілі жасанды интеллект, ғылыми дәлдік және халықаралық білім алмасу қағидаттарына негізделген. ETS бағалау сапасы мен ашықтығын арттыруға бағытталған заманауи шешімдерді енгізбек. Жасанды интеллект технологияларын – адаптивті тестілеу, автоматтандырылған бағалау және интеллектуалды талдау сияқты құралдарды қолдану әділдік пен сенімділікті, сондай-ақ бағалау процесінің объективтілігін қамтамасыз етеді. Барлық тестілер заманауи психометриялық әдістер негізінде әзірленіп, олардың ғылыми дәлдігі мен сенімділігіне кепілдік береді, әрі студенттер, университеттер және жұмыс берушілер тарапынан халықаралық деңгейде мойындалмақ. Сонымен қатар қазақстандық мамандардың ETS зерттеу тағылымдамаларына қатысуы білім беру өлшемдері мен жасанды интеллект саласындағы халықаралық ынтымақтастық пен ортақ инновацияларды дамытуға ықпал етпек.
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі мен ETS ҰБТ-ны жаңарту студенттердің, оқытушылардың және университеттердің ел ішінде де, шетелде де қажеттіліктері мен үміттеріне сай болуын қамтамасыз етуге ниетті. Реформаларды іске асыру барысында тараптар ашықтық пен айқындық қағидаттарын ұстана отырып, барлық мүдделі тараптарды алдағы өзгерістерге уақтылы хабардар етуді және дайындауды қамтамасыз етеді.