Тоқаев Нәлібаевқа бірқатар маңызды тапсырма берді
Президентке өнеркәсіп, энергетика, көлік-логистика және құрылыс салаларындағы жұмыстар туралы есеп берілді.
Мемлекет басшысы Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаевты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа өнеркәсіпті дамыту және ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру мәселелері жөнінде баяндалды. Президентке өңдеу өнеркәсібінде жүргізіліп жатқан негізгі жұмыстар туралы ақпарат берілді.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары қосылған құны жоғары өнім шығаруды арттыру және энергетикалық инфрақұрылымды жаңғырту жоспарына тоқталды
Сонымен қатар Мемлекет басшысына көлік-логистика инфрақұрылымы мен құрылыс саласын дамыту жайында айтылды.
Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев инфрақұрылымдық жобалардың сапалы жүзеге асырылуын қамтамасыз етуді, отандық тауар өндірушілерді қолдауды және алдағы жылу беру маусымына дайындық шараларын бақылауды күшейту жөнінде тапсырма берді.
Ең оқылған:
- Найзағай, бұршақ, қатты жел: Ел аумағында дауылды ескерту жарияланды
- Иранның жаңа жоғарғы көсемі туралы күтпеген мәліметтер белгілі болды
- "Бәйтерек" жанындағы әдепсіз фото: Студент 5 тәулікке қамалды
- Домалақ анадан Зереге дейін: Қазақты тәрбиелеген ұлы аналар кімдер?
- Атыраудағы қанды қылмыс: Прокуратура тың ақпарат жариялады