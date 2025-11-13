Жаңа судьялар келді, кейбірі қызметінен босатылды – Тоқаев сот жүйесінде кадрлық шешім қабылдады

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 10 қарашадағы «Қазақстан Республикасы соттарының төрағаларын, сот алқасы төрағасын және судьяларын тағайындау және қызметінен босату туралы» Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Төрағалар лауазымына тағайындалғандар
Алматы қаласы бойынша:
• Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот – Раисов Тимур Толегенұлы;
• Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот – Нұрбеков Айбар Баймаханұлы.
Ақмола облысы бойынша:
• Сандықтау аудандық соты – Садырмекова Арайлым Тәліпбекқызы;
• Степногорск қалалық соты (Бурабай аудандық сотының судьясы қызметінен босатыла отырып) – Қалиасқарова Салтанат Жәкіпқызы.
Ақтөбе облысы бойынша:
• Ақтөбе қаласының №2 соты – Избагамбетова Сандуғаш Жакияновна;
• Айтекеби аудандық соты (Темір аудандық сотының судьясы қызметінен босатыла отырып) – Бертанов Талғатбек Батырбайұлы.
Атырау облысы бойынша:
• Мақат аудандық соты – Орыспаев Құрмет Орыспайұлы.
Батыс Қазақстан облысы бойынша:
• Ақжайық ауданының №2 аудандық соты (Сырым аудандық сотының судьясы қызметінен босатыла отырып) – Гумарова Тамара Сәлімжанқызы;
• Бөкейорда аудандық соты (мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың судьясы қызметінен босатыла отырып) – Шыңғалиев Марат Энгельсұлы;
• Орал қаласының №2 соты – Сұханова Гүлдану Ибраевна.
Қостанай облысы бойынша:
• Ауылкөл аудандық соты – Оспанова Балжан Қайыргелдіқызы;
• Қамысты аудандық соты (Солтүстік Қазақстан облысы Ғ. Мүсірепов атындағы аудандық сотының судьясы қызметінен босатыла отырып) – Ертаева Галина Қайырқанқызы;
• Қостанай қалалық соты – Садвокасов Жұмабек Майхибинұлы.
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша:
• Шал ақын ауданаралық соты (Петропавл қаласының №2 сотының судьясы қызметінен босатыла отырып) – Умаров Рүстем Қошқарұлы.
Түркістан облысы бойынша:
• Ордабасы аудандық соты (Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы қызметінен босатыла отырып) – Сатыбалдиева Айжан Құлманқызы.
Шығыс Қазақстан облысы бойынша:
• Өскемен қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты – Жұнусова Жанат Ниетқабылқызы;
• Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты (осы облыстың мамандандырылған қылмыстық сотының судьясы қызметінен босатыла отырып) – Жақсыбекова Нұргүл Айтбекқызы.
Судья лауазымына тағайындалғандар
Астана қаласы бойынша:
• Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сот – Бурабаев Дулат Қайдарұлы (Қарағанды облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сот – Ибраева Назгүл Ерқанатқызы (Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сот – Қалиева Арайлым Қаділбекқызы (Қарағанды облысы Балқаш қалалық сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сот – Әлиева Ақмарал Хакимқызы (Ақтөбе қаласының №2 сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сот – Жұнусов Данияр Төлендіұлы (Қостанай облысы Қамысты аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Мамандандырылған тергеу соты – Қиянбекова Әсел Ерланқызы (Ұлытау облысы Жезқазған қаласының тергеу сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Мамандандырылған экономикалық сот – Кошенов Асламбек Киікбайұлы (СҚО Петропавл қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Мамандандырылған экономикалық сот – Сапарбек Аида (Түркістан қалалық сотының судьясы қызметінен босатылды).
Алматы қаласы бойынша:
• Бостандық аудандық соты – Бори Мират Қайратұлы (Алматы облысы Қарасай аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Мамандандырылған әкімшілік сот – Ахметова Ардақ Бауржанқызы және Абдиканиев Рамшит Нұрғабілұлы;
• Мамандандырылған әкімшілік сот – Жолболдиева Дария Оразалиева (Жамбыл облысы Мойынқұм аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Медеу аудандық соты – Әметқұлов Қанат Амангелдіұлы.
Абай облысы бойынша:
• Бородулиха аудандық соты – Амарханов Нұрсұлтан Николаевич;
• Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот – Тұрысбекова Меруерт Сәкенқызы.
Ақмола облысы бойынша:
• Көкшетау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты – Жашибеков Әмір Хафизұлы;
• Мамандандырылған экономикалық сот – Дюсенова Камиля Қадыржанқызы.
Ақтөбе облысы бойынша:
• Ақтөбе қалалық соты – Бекқужина Динара Абзаловна, Избасова Алина Ерболқызы;
• Ақтөбе қаласының №2 соты – Қайболдин Жаслан Мұратұлы, Қалиева Нұршат Жеделбайқызы;
• Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот – Исмаилова Индира Асылхановна (Қобда аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды).
Алматы облысы бойынша:
• Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот – Садыхова Эльмира Сансызбайқызы;
• Мамандандырылған әкімшілік сот – Рамазанов Азат Асқарұлы (Қарасай аудандық әкімшілік сотының судьясы қызметінен босатылды);
• Мамандандырылған экономикалық сот – Ғалымов Диас Манатұлы.
Батыс Қазақстан облысы бойынша:
• Мамандандырылған әкімшілік сот – Такеева Саяхат Ануарқызы;
• Орал қаласының №2 соты – Рамазанов Данияр Рамазанович.
Жамбыл облысы бойынша:
• Қордай аудандық соты – Искаков Кеңес Ілесұлы;
• Тараз қалалық соты – Әлімқұлова Інара Базылбекқызы;
• Тұрар Рысқұлов аудандық соты – Қамбарбек Қали Әуелбекұлы.
Жетісу облысы бойынша:
• Мамандандырылған әкімшілік сот – Нұрболұлы Азат.
Қарағанды облысы бойынша:
• Әлихан Бөкейхан ауданының №2 соты – Хасенова Анар Саматқызы.
Қостанай облысы бойынша:
• Ауылкөл аудандық соты – Симиютина Елена Анатольевна.
Қызылорда облысы бойынша:
• Мамандандырылған әкімшілік сот – Аблаева Айгүл Әуелбекқызы;
• Мамандандырылған экономикалық сот – Абдукаликов Олжас Исаевич.
Маңғыстау облысы бойынша:
• Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған сот – Джумаева Мәншүк Мұхамедқызы;
• Мұнайлы аудандық соты – Қазиев Ерсін Айтбаевич.
Павлодар облысы бойынша:
• Мамандандырылған әкімшілік сот – Сейілгазинова Әлия Шорманқызы;
• Азаматтық істер жөніндегі Павлодар қалалық ауданаралық сот – Кочерга Лаура Ильдусовна.
Түркістан облысы бойынша:
• Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған сот – Абдраманов Есбол Жүнісалиевич;
• Мамандандырылған экономикалық сот – Құрамысов Берік Полатбекұлы;
• Сайрам аудандық соты – Бегалиев Асқат Үмарқұлбекұлы.
Шығыс Қазақстан облысы бойынша:
• Күршім аудандық соты – Мизимбаев Думан Сәрсенбекұлы;
• Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты – Такенова-Шәкіртова Әсел Еділқызы;
• Риддер қалалық соты – Жансұлтанова Эльвира Құмарбекқызы;
• Тарбағатай аудандық соты – Тәтімбеков Данияр Толегенұлы.
Қызметінен босатылғандар
• Солтүстік Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Ибраев Алмаз Серікұлы – отставкаға байланысты;
• Алматы қалалық сотының судьялары Исабаева Ақмарал Ахмеджанқызы, Молдашев Канат Чадиевич, Мырзакарим Рүстем Мырзакаримұлы – отставкаға байланысты;
• Атырау облыстық сотының судьясы Нұржанова Бағила Баймұратқызы – отставкаға байланысты;
• Қарағанды облыстық сотының судьялары Аманжолов Нұрбек Абдыманапұлы, Маймаков Бақытжан Қошқарбайұлы – отставкаға байланысты;
• Павлодар облыстық сотының судьясы Ибраев Нұрлан Саматұлы – отставкаға байланысты;
• Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі сотының судьясы Искакбекова Сәулет Майданқызы – отставкаға байланысты;
• Алматы қаласының Түрксіб аудандық сотының судьясы Жілкібаева Айсара Сатыққызы – зейнет жасына толуына байланысты;
• Шымкент қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының төрағасы Қалдаров Ғалым Қалижанұлы – тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін Судьялар алқасының шешімімен босатылды;
• Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі сотының судьясы Мыстаев Мақсат Ғанибекұлы – отставкаға байланысты;
• Алматы облысының мамандандырылған экономикалық сотының төрағасы Қожахметов Берік Әкішханович – өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты, сол соттың судьясы болып қалдырылды;
• Ақмола облысы Жарқайың аудандық сотының судьясы Сағынова Гүлмира Маратқызы – өз еркімен;
• Көкшетау қалалық сотының судьясы Қожамуратов Сержан Ақылбайұлы – өз еркімен;
• Жамбыл облысының мамандандырылған экономикалық сотының судьясы Ясарова Рүкия Қартқұлқызы – зейнет жасына толуына байланысты;
• Жетісу облысы Ақсу аудандық сотының төрағасы Шаймерденов Нұрлан Садықұлы – айыптау үкімі заңды күшіне енгеніне байланысты;
• Қостанай облысы ауданаралық сотының судьясы Жарасбаев Жұмаш Рамазанович – өз еркімен;
• Маңғыстау облысы Ақтау қалалық сотының төрағасы Шайдуллин Бауыржан Жауымбайұлы – айыптау үкімі заңды күшіне енгеніне байланысты;
• Түркістан облысы Қазығұрт аудандық сотының судьясы Жұмабаев Нұржан Амзебаевич – отставкаға байланысты;
• Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық сотының судьясы Оразбаев Салик Қанатұлы – басқа жұмысқа ауысуына байланысты.
Жарлық 2025 жылғы 10 қарашадан бастап күшіне енді.