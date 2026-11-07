Жаңа соққылардан кейін Қатар АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздерді жалғастырып жатыр
АҚШ пен Иран арасындағы шиеленіс күшейсе де, Қатар келіссөздерді тоқтатқан жоқ
Катар АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің тоқтағаны туралы ақпаратты жоққа шығарды. Доха екі тараптың соғысты тоқтату жөніндегі келісімге қол жеткізу үшін жұмысын жалғастырып жатқанын мәлімдеді.
7 қарашада Катар билігі келіссөздердің сәтсіз аяқталғаны туралы хабарламаларды теріске шығарды. Бұған АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранның әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесіне жаңа соққылар жасалғанын жариялауы себеп болған.
Катар премьер-министрі Мұхаммед бин Абдельрахман Әл Тани тараптардың келіссөздерде айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткізгенін және АҚШ Конгресіне аралық сайлаудан кейін де Вашингтонның мәселені шешуге дайын екенін айтты. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады.
Біз мінсіз келісімді күтіп отыра алмаймыз. Жақсы келісімге қол жеткіземіз деп үміттенеміз, – деді Әл Тани.
Бұған дейін Дональд Трамп Катар әмірі Тамим бин Хамад Әл Танимен делдалдық мәселесін талқылаған. Катар ақпарат агенттігінің хабарлауынша, әмір шиеленістің өршуіне жол бермеу, кеме қатынасы еркіндігін сақтау және энергетикалық ресурстар жеткізілімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін диалогты жалғастыруға шақырған.
Дональд Трамптың айтуынша, 6 қарашада АҚШ әскері Иранның әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесіне шектеулі соққылар жасаған.
Иранның мемлекеттік БАҚ-тары Ормуз бұғазындағы Кешм аралының Суз ауданында екі жарылыс болғанын хабарлады. Мұнай жеткізілімінің бір бөлігі осы бұғаз арқылы өтеді.
Хабарлама жарияланған сәтте соққылар салдарынан келген залал туралы ресми ақпарат болған жоқ.
Ең оқылған:
- Бір жылдан бері жұмыс істей алмаған: Түркістан облысында 2,8 млрд теңгелік мақта зауыты іске қосылмақ
- Өзбекстанда уланып қалған қазақстандық балалар елге оралды
- Астанадағы жантүршігерлік оқиға: қарияны ұрып, әйелге шабуыл жасаған ер адам ұсталды
- «Көк паспортты қимайтындар көбейді»: Журналист Қазақстан азаматтығына қатысты пікір білдірді
- Бай-бағландар да жәрдемақы алған: Мемлекет әлеуметтік көмекті неге қайта қарайды