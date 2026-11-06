Астанадағы жантүршігерлік оқиға: қарияны ұрып, әйелге шабуыл жасаған ер адам ұсталды
Оқиға Майлин көшесіндегі тұрғын үй ауласында болған. 28 жастағы күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Оқиға Майлин көшесіндегі №23 үйдің ауласында болған. Бейнежазбаны жолдаған куәгердің айтуынша, ер адам қарт кісіні соққыға жыққаннан кейін бір әйелдің соңынан жүгіріп барып, оны да ұрған.
Астана қалалық полиция департаменті бейнежазбадағы ер адамның анықталып, ұсталғанын хабарлады. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Анықталғандай, 28 жастағы ер адам мас күйде подъезден шығып, қарт кісіге дене жарақатын салған. Сонымен қатар жәбірленушіге араша түсуге тырысқан 41 жастағы әйелді де соққыға жыққан», – деп мәлімдеді полиция.
Полиция азаматтарға қатысты зорлық-зомбылықтың, дөрекілік пен агрессияның кез келген түріне жол берілмейтінін және мұндай әрекеттер үшін заңда белгіленген жауапкершілік қарастырылғанын еске салды.
Зорлық-зомбылықтың әрбір дерегіне принципті құқықтық баға беріліп, кінәлі адамдар заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады, – деп толықтырды ведомство.
Ең оқылған:
- Әлемдік білім рейтингінде Қазақстан нешінші орында? Оқушыларымыздың қай көрсеткіші таңғалдырды?
- Алматыдағы ескі үйлер: Баспанаңыз сүрілетінін қалай білуге болады?
- Астана-Петропавл жолындағы апат: Комаға түскен полиция қызметкері қайтыс болды
- Патрульдік көлікте отырып, терезеден түкірген полицей жауапқа тартылды
- Білім беруден сыртқы саясатқа дейін: Тоқаевтың кітабы қазақстандықтарды несімен қызықтырды?