"Сырым" бекетінде 40 тонна кебек пен 20 тонна қой еті кері қайтарылды

Атап айтқанда, Ресей Федерациясының Ульянов облысынан Түркістан облысының Сайрам ауданына 40 тонна бидай кебегі тасымалданған. Өнімде ветеринариялық ілеспе құжаттар, термиялық өңдеу және таңбалау болмаған.
Тағы бір жағдайда Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласынан Тәжікстанның Душанбе қаласына 20 тонна мұздатылған қой еті тасымалданған. Тексеру кезінде аталған өнімді Қазақстан аумағы арқылы транзиттік тасымалдауға қатысты уақытша шектеулердің қолданыста болғаны айқындалды. Бұл шектеулер эпизоотиялық ахуал қолайсыз болған Ресей Федерациясының аумақтарынан өнімді транзиттік өткізуге байланысты енгізілген.
Жүк автокөліктері кері қайтарылды. Жүргізушілерге қатысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 406-бабы бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылып, айыппұлдар салынды. Жүк тасымалдаушыларға ЕАЭО-ның ветеринариялық-санитариялық талаптары түсіндірілді.
2026 жылдың басынан бері аталған бекетте 249 заңбұзушылықтың жолы кесілді. 249 жүк автокөлігі кері қайтарылып, 117 тұлғаға қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылып, айыппұлдар салынды.
Ауыл шаруашылығы министрлігі жүк тасымалдаушылар мен сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды Қазақстанның және ЕАЭО-ның ветеринариялық-санитариялық талаптарын сақтауға шақырады.
Белгіленген талаптарды сақтау және ветеринариялық ілеспе құжаттарды дұрыс ресімдеу заңбұзушылықтардың алдын алу мен елдің эпизоотиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды шарттары саналады.