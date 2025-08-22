Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жаңа оқу жылы: Каникул мен емтихан мерзімі бекітілді

Бүгiн, 10:17
361
Фото: - архив/ Арман Мухатов

Елімізде 2025-2026 оқу жылына арналған оқу мерзімі, оқушылардың каникул уақыты және қорытынды аттестация кестесі анықталды. Құжатқа сәйкес, оқу жылы 2025 жылдың 1 қыркүйегінде басталып, 2026 жылдың 25 мамырында аяқталады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оқу тоқсандары мен каникул мерзімі (1–11/12 сыныптар үшін):

  • 1-тоқсан – 8 апта, күзгі каникул: 27 қазан – 2 қараша 2025 жыл;
  • 2-тоқсан – 8 апта, қысқы каникул: 29 желтоқсан 2025 жыл – 7 қаңтар 2026 жыл;
  • 3-тоқсан – 10 апта, көктемгі каникул: 19-29 наурыз 2026 жыл;
  • 1-сынып оқушыларына қосымша демалыс: 9-15 ақпан 2026 жыл;
  • 4-тоқсан – 8 апта.

Қорытынды аттестация уақыты:

  • 9 (10) сыныптар – 29 мамыр – 11 маусым 2026 жыл;
  • 11 (12) сыныптар – 2–15 маусым 2026 жыл.

9 (10) сыныптар үшін емтихан кестесі:

  • 29 мамыр – математика (алгебра);
  • 3 маусым – таңдау пәні;
  • 8 маусым – қазақ/орыс/ана тілі (эссе немесе жазба жұмыс);
  • 11 маусым – қазақ тілі мен әдебиеті немесе орыс тілі мен әдебиеті (оқыту тіліне байланысты).

11 (12) сыныптар үшін емтихан кестесі:

  • 2 маусым – Қазақстан тарихы (ауызша);
  • 5 маусым – алгебра және анализ бастамалары;
  • 9 маусым – қазақ/орыс/ана тілі;
  • 12 маусым – таңдау пәні;
  • 15 маусым – қазақ тілі мен әдебиеті немесе орыс тілі мен әдебиеті.

Бұйрық 2025 жылдың 24 тамызынан бастап күшіне енеді.

