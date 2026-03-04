Жаңа Конституция жобасындағы әлеуметтік кепілдіктер мәселелері талқыланды
Жиында сарапшылар, қоғам қайраткерлері мен әлеуметтанушылар ұсынылып отырған реформалардың әділеттілік, қауіпсіздік және тұрақтылыққа қатысты қоғамдық сұраныстарға қаншалықты сай келетіні жөнінде пікір алмасты.
Астанада «Sarap» сарапшылар клубының «Конституция қоғамдық келісім ретінде: әлеуметтік кепілдіктер теңгерімі мен азаматтардың талап-тілегі» тақырыбындағы отырысы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қатысушылар Конституция жобасында әлеуметтік нормалар блогы кеңейтілгенін атап өтті. Атап айтқанда, құжатта білім беру, денсаулық сақтау, экономика және мәдениет салаларындағы кепілдіктер қамтылып, ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың құқықтарын қорғау мәселелеріне де назар аударылған.
Талқылау қорытындысы бойынша сарапшылар қоғамдық келісімді нығайту және әлеуметтік кепілдіктер жүйесін күшейту ел дамуының маңызды кезеңі екенін жеткізді. Сонымен қатар реформалардың тиімділігі құқықты қолдану сапасына және мемлекет пен қоғам арасындағы тұрақты диалогтың сақталуына тікелей байланысты екені айтылды.
