Футболдан әлем чемпионаты: Барлық матчтардың кестесі
Мундиальдың барлық матчтарын Қазақстаннан тамашалауға болатыны айта кетейік.
Маусымның 11-нен 12-сіне қараған түні жылдың басты футбол турнирі – әлем чемпионаты басталады. 2026 турнирінде алғаш рет бірден 48 команда бақ сынайды, сондықтан ойындар саны да әдеттегіден көп болады.
Тек топтық кезеңнің өзінде көрермендер 72 ойынды тамашалай алады, ал жалпы АҚШ, Мексика және Канадада 104 кездесу өтеді.
Футболдан әлем чемпионаты: Күнделікті ойын кестесі
Турнирдің шымылдығын Мексика мен Оңтүстік Африка Республикасы (ОАР) арасындағы матч ашады. Ойын Мехикодағы «Ацтека» стадионында өтеді.
ӘЧ-2026 алғашқы матчының көрсетілімі 11 маусым күні Қазақстан уақытымен сағат 23:50-де басталады, ал ойынның басталу ысқырығы 12 маусымға қараған түні сағат 00:00-де шалынады.
12 маусым
-
00:00 Мексика – ОАР;
-
07:00 Оңтүстік Корея – Чехия.
13 маусым
-
00:00 Канада – Босния және Герцеговина;
-
06:00 АҚШ – Парагвай;
-
09:00 Австралия – Түркия.
14 маусым
-
00:00 Катар – Швейцария;
-
03:00 Бразилия – Марокко;
-
06:00 Гаити – Шотландия;
-
22:00 Германия – Кюрасао.
15 маусым
-
01:00 Нидерланды – Жапония;
-
04:00 Кот-д’Ивуар – Эквадор;
-
07:00 Швеция – Тунис;
-
21:00 Испания – Кабо-Верде.
16 маусым
-
00:00 Бельгия – Египет;
-
03:00 Сауд Аравиясы – Уругвай;
-
06:00 Иран – Жаңа Зеландия;
-
09:00 Австрия – Иордания.
17 маусым
-
00:00 Франция – Сенегал;
-
03:00 Ирак – Норвегия;
-
06:00 Аргентина – Алжир;
-
22:00 Португалия – ДР Конго.
18 маусым
-
01:00 Англия – Хорватия;
-
04:00 Гана – Панама;
-
07:00 Өзбекстан – Колумбия;
-
21:00 Чехия – ОАР.
19 маусым
-
00:00 Швейцария – Босния және Герцеговина;
-
03:00 Канада – Катар;
-
06:00 Мексика – Оңтүстік Корея;
-
09:00 Түркия – Парагвай.
20 маусым
-
00:00 АҚШ – Австралия;
-
03:00 Шотландия – Марокко;
-
06:00 Бразилия – Гаити;
-
09:00 Тунис – Жапония;
-
22:00 Нидерланды – Швеция.
21 маусым
-
01:00 Германия – Кот-д’Ивуар;
-
05:00 Эквадор – Кюрасао;
-
21:00 Испания – Сауд Аравиясы.
22 маусым
-
00:00 Бельгия – Иран;
-
03:00 Уругвай – Кабо-Верде;
-
06:00 Жаңа Зеландия – Египет;
-
22:00 Аргентина – Австрия.
23 маусым
-
02:00 Франция – Ирак;
-
05:00 Норвегия – Сенегал;
-
08:00 Иордания – Алжир;
-
22:00 Potugalia – Өзбекстан.
24 маусым
-
01:00 Англия – Гана;
-
04:00 Панама – Хорватия;
-
07:00 Колумбия – ДР Конго.
25 маусым
-
00:00 Швейцария – Канада;
-
00:00 Босния және Герцеговина – Катар;
-
03:00 Шотландия – Бразилия;
-
03:00 Марокко – Гаити;
-
06:00 Чехия – Мексика;
-
06:00 ОАР – Оңтүстік Корея.
26 маусым
-
01:00 Эквадор – Германия;
-
01:00 Кюрасао – Кот-д’Ивуар;
-
04:00 Жапония – Швеция;
-
04:00 Тунис – Нидерланды;
-
07:00 Түркия – АҚШ;
-
07:00 Парагвай – Австралия.
27 маусым
-
00:00 Норвегия – Франция;
-
00:00 Сенегал – Ирак;
-
05:00 Кабо-Верде – Сауд Аравиясы;
-
05:00 Уругвай – Испания;
-
08:00 Египет – Иран;
-
08:00 Жаңа Зеландия – Бельгия.
28 маусым
-
02:00 Панама – Англия;
-
02:00 Хорватия – Гана;
-
04:30 Колумбия – Португалия;
-
04:30 ДР Конго – Өзбекстан;
-
07:00 Алжир – Австрия;
-
07:00 Иордания – Аргентина.
Футболдан әлем чемпионатының плей-офф кезеңі 29 маусым мен 20 шілде аралығында өтеді. Финалдық матч 19-нан 20 шілдеге қараған түні Нью-Джерсиде (АҚШ) ұйымдастырылады.
Футболдан әлем чемпионаты: Қазақстанда қай арнадан көрсетеді?
Қазақстанда ӘЧ-2026 матчтарын Qazsport және Qazaqstan телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Сондай-ақ ойындардың трансляциясын аталған телеарналардың ресми сайттарынан да тамашалауға болады.
