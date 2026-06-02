Ақтауда аса ірі көлемде есірткі сақтаған күдікті ұсталды

Полиция күдіктіні ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады.

Фото: polisia.kz
Ақтауда аса ірі көлемде есірткі сақтаған күдікті ұсталды.

Жедел іздестіру іс-шаралары барысында Ақтау қаласында есірткіні заңсыз сақтау дерегі анықталды. Тексеріс нәтижесінде күдіктіден жалпы салмағы 4 келіден асатын гашиш есірткісі тәркіленді.

Бұл дерек бойынша есірткіні аса ірі мөлшерде заңсыз сақтау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды, - деді полиция.

