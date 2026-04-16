FlyArystan ұшағы Шымкент әуежайында итті қағып кетті
Әуе компаниясы ұшу-қону жолағындағы соқтығысуды растады.
FlyArystan әуе компаниясы Шымкент әуежайында болған оқиға туралы хабарлады.
Әуе тасымалдаушысының мәліметінше, 2026 жылдың 15 сәуірінде Алматы – Шымкент бағыты бойынша FS7105 рейсі қонғаннан кейін, ұшу-қону жолағында ұшақ итпен соқтығысқан.
Соқтығысу салдарынан әуе кемесінің компоненттері зақымдалды. Ауыстырылуы тиіс барлық бөлшек Алматыдан жеткізіледі. Ұшу қауіпсіздігі әуе компаниясының басты басымдығы болып табылады. Аталған дерек бойынша тексеру жүргізілуде, – деп атап өтті компания өкілдері.
Еске салайық, бұған дейін Астана-Орал рейсінде жүкті жолаушының жағдайы күрт нашарлап, ұшақ кері қайтарылды.
Ең оқылған:
- Мұғалім ешқашан лимузин жалдаңдар демейді – Аймағамбетов түлектер кеші туралы
- Қос аққуды құтқарған азамат оларды Ғашықтар күні қарсаңында еркіне жіберді
- Болашақ зейнетақыңыз қанша болады? БЖЗҚ онлайн есептеу жолын көрсетті
- Атырау полициясының бастығы жұмыстан шығарылып, қамауға алынды
- Жамбыл облысында қорадан екі жасөспірімнің мәйіті табылды