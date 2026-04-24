Жамбыл облысында полиция тергеушісі пара алды деген күдікке ілікті

Ол 1,5 миллион теңге алды деген күдікке ілікті.

pexels.com Бүгiн 2026, 22:38
Бүгiн 2026, 22:38
Фото: pexels.com

Жамбыл облысында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Ішкі қауіпсіздік басқармасымен бірлесіп Меркі аудандық полиция бөлімінің тергеушісін ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Тергеушілердің айтуынша, ол 1,5 миллион теңге алды деген күдікке ілікті.

Алдын ала ақпарат бойынша, тергеуші делдал болған болуы мүмкін. Ақша Меркі ауданының тұрғынын қылмыстық жауапкершілікке тартпағаны үшін сол бөлімнің аға детективіне арналған деп болжануда.

Департаменттің тергеушісі де бұл іс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес органдарымен тергелуде.
Пара алу бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Істің егжей-тегжейлері, соның ішінде тергеліп жатқан нақты оқиға және ақша көзі жарияланған жоқ.

