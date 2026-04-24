Жамбыл облысында полиция тергеушісі пара алды деген күдікке ілікті
Жамбыл облысында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Ішкі қауіпсіздік басқармасымен бірлесіп Меркі аудандық полиция бөлімінің тергеушісін ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тергеушілердің айтуынша, ол 1,5 миллион теңге алды деген күдікке ілікті.
Алдын ала ақпарат бойынша, тергеуші делдал болған болуы мүмкін. Ақша Меркі ауданының тұрғынын қылмыстық жауапкершілікке тартпағаны үшін сол бөлімнің аға детективіне арналған деп болжануда.
Департаменттің тергеушісі де бұл іс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес органдарымен тергелуде.
Пара алу бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Істің егжей-тегжейлері, соның ішінде тергеліп жатқан нақты оқиға және ақша көзі жарияланған жоқ.
Ең оқылған:
- Арыққа құлаған адам өлімі: Нөсерлеткен жаңбыр Алматының әлсіз тұсын қалай әшкереледі?
- Атыраудағы қанды қылмыс: Тергеуде жантүршігерлік жаңа деректер белгілі болды
- Жалақы кешіктірілсе, өтемақы талап ете аласыз – заңгер жауабы
- Қазақстанда пойыз билеттері күрт қымбаттауы мүмкін
- Алматыда қоғамдық орында бетін тұмшалап жүргендер жазаланды