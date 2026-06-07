Конгода Эбола өршіп барады: Індет жұқтырғандар саны 500-ге жуықтады
ДДСҰ індеттің одан әрі таралу қаупі жоғары екенін ескертті.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Орталық Африкада Эбола вирусын жұқтырудың расталған жағдайлары 500-ге жуықтағанын мәлімдеп, қазіргі індет осы ауруға қатысты бақылау жүргізіле бастағаннан бергі ең ірі ошақтардың біріне айналуы мүмкін екенін ескертті.
ДДСҰ-ның соңғы мәліметіне сәйкес, Конго Демократиялық Республикасында 452 адамның вирус жұқтырғаны расталып, 82 адам көз жұмған. Көршілес Угандада 19 адамнан инфекция анықталып, екі адам қайтыс болған. Осылайша, жалпы көрсеткіш 471 жағдай мен 84 өлімді құрап отыр. Оның ішінде бір тәуліктің өзінде вирус жұқтырғандар саны 100-ге, ал қайтыс болғандар саны 20-ға артқан.
Індет ошағы Конго Демократиялық Республикасының солтүстік-шығысында 15 мамыр күні ресми түрде жарияланған. Алайда мамандардың пікірінше, вирус бұған дейін де байқалмай таралып келген болуы мүмкін.
Аурудың қоздырғышы Эболаның сирек кездесетін Бундибуджо штамына жатады. Қазіргі уақытта оған қарсы мақұлданған вакцина да, арнайы емдеу тәсілі де жоқ.
ДДҰ бұл жағдайға халықаралық маңызы бар қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдай мәртебесін берді. Ауру ошақтарын болжау және талдау орталығының директоры Джейсон Ашер індет ауқымы 2014 жылы Батыс Африкада болған аса ірі эпидемия деңгейіне жетуі мүмкін екенін жоққа шығармады.
Вирустың таралуын тежеу үшін ДДҰ Африканың ауруларды бақылау және алдын алу орталықтарымен бірлесіп құны 518 миллион доллар болатын іс-қимыл жоспарын әзірледі. Қаражат эпидемиологиялық бақылауды күшейтуге, зертханалық диагностика мүмкіндіктерін кеңейтуге және індет тараған өңірлердегі инфекциялық қауіпсіздік шараларын жақсартуға бағытталады.
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