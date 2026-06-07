Демалыс күндері интернет неге істемей қалды: Министрлік түсініктеме берді
Ведомство мәліметінше, халықаралық интернет-трафик өтетін магистральдық байланыс кабелі құрылыс жұмыстары кезінде зақымданған.
Осы демалыс күндері Қазақстанның кейбір тұрғындары интернет пен жекелеген онлайн-ресурстардың жұмысында іркілістерге тап болды. Оқиғаның себебін ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі түсіндірді.
Ведомство мәліметінше, ақау құрылыс жұмыстары кезінде магистральдық талшықты-оптикалық байланыс желісінің зақымдануына байланысты болған.
«Қазақтелеком» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес, құрылыс техникасы халықаралық интернет-трафик өтетін негізгі бағыттардың бірін қамтамасыз ететін кабельді зақымдаған. Мамандар трафикті жедел түрде резервтік арналарға ауыстырып, байланыстың толық үзілуіне жол бермеді, – деп мәлімдеді министрлік.
Қазіргі уақытта зақымданған учаскеде қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр.
Цифрлық даму министрлігі жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін желі қалыпты режимде толық жұмыс істейтінін мәлімдеді.
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