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  • Демалыс күндері интернет неге істемей қалды: Министрлік түсініктеме берді

Демалыс күндері интернет неге істемей қалды: Министрлік түсініктеме берді

Ведомство мәліметінше, халықаралық интернет-трафик өтетін магистральдық байланыс кабелі құрылыс жұмыстары кезінде зақымданған.

Бүгiн 2026, 16:50
АВТОР
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 16:50
Бүгiн 2026, 16:50
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Фото: istockphoto.com

Осы демалыс күндері Қазақстанның кейбір тұрғындары интернет пен жекелеген онлайн-ресурстардың жұмысында іркілістерге тап болды. Оқиғаның себебін ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі түсіндірді.

Ведомство мәліметінше, ақау құрылыс жұмыстары кезінде магистральдық талшықты-оптикалық байланыс желісінің зақымдануына байланысты болған.

«Қазақтелеком» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес, құрылыс техникасы халықаралық интернет-трафик өтетін негізгі бағыттардың бірін қамтамасыз ететін кабельді зақымдаған. Мамандар трафикті жедел түрде резервтік арналарға ауыстырып, байланыстың толық үзілуіне жол бермеді, – деп мәлімдеді министрлік.

Қазіргі уақытта зақымданған учаскеде қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр.

Цифрлық даму министрлігі жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін желі қалыпты режимде толық жұмыс істейтінін мәлімдеді.

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