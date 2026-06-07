Армениядағы парламент сайлауында сайлаушылар белсенділігі 33 пайыздан асты
Елде Ұлттық жиналыс депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру жалғасып жатыр.
Арменияның Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, жергілікті уақыт бойынша сағат 14:00-дегі жағдайға сәйкес сайлаушылардың қатысу көрсеткіші 33,84 пайызды құрады.
Осы уақытқа дейін 847 226 азамат дауыс берген. Салыстырмалы түрде айтсақ, 2021 жылғы парламент сайлауында дәл осы уақытқа дейін 695 628 адам немесе сайлаушылардың 26,81 пайызы дауыс берген болатын. Ал 2018 жылы бұл көрсеткіш 24,52 пайызды немесе 636 055 адамды құраған.
Дауыс беру жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 08:00-де басталды. Орталық сайлау комиссиясының дерегіне сәйкес, елде 2,48 миллионнан астам азаматтың дауыс беру құқығы бар. Сайлауды өткізу үшін республика бойынша 2005 сайлау учаскесі ашылды.
Сайлауға 18 саяси күш қатысып жатыр. Олардың қатарында 16 партия және екі блок бар. Парламентке өту үшін партиялар кемінде 4 пайыз дауыс жинауы тиіс. Ал сайлау блоктарына қатысушылар санына қарай 8-10 пайыздық межеден өту қажет. Заңнамада сайлаушылардың ең төменгі қатысу көрсеткіші белгіленбеген.
Дауыс беру қорытындысы бойынша елдің жаңа парламенті жасақталады. Кейін ол болашақ премьер-министрді айқындау процесіне қатысады.
Сайлау алдындағы әлеуметтік сауалнамалардың бірінің нәтижесіне сәйкес, сайлаушылар арасында ең жоғары қолдау қазіргі премьер-министр Никол Пашинян жетекшілік ететін «Азаматтық келісім» партиясында сақталып отыр. Сауалнамаға қатысқандардың 32,4 пайызы осы саяси күшке дауыс беруге дайын екенін білдірген.
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