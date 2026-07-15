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  • Жамбыл облысында 9-сынып оқушысы қатарластарын қорқытып, ақша бопсалаған

Жамбыл облысында 9-сынып оқушысы қатарластарын қорқытып, ақша бопсалаған

Оқушының анасына 43 мың теңге айыппұл салынды.

15 Шілде 2026, 23:48
АВТОР
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istockphoto.com 15 Шілде 2026, 23:48
15 Шілде 2026, 23:48
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Фото: istockphoto.com
Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында сот кәмелетке толмаған мектеп оқушысының анасына әкімшілік жаза тағайындады. Тергеу дерегінше, оның 9-сыныпта оқитын ұлы төменгі сынып оқушыларын буллингке ұшыратып, олардан ақша талап еткен.
 
2026 жылдың мамыр айында Мойынқұм ауданындағы мектептердің бірінің 9-сынып оқушысы бірнеше 8-сынып оқушысына буллинг жасап, олардан ақша сұраған. Заң талаптарына сәйкес, мектеп оқушысының анасына қатысты әкімшілік хаттама толтырылды, – делінген аудандық соттың хабарламасында.

Оқушының анасының кінәсі әкімшілік хаттамамен, полицияға түскен хабарламамен, тараптардың түсініктемелерімен және іс материалдарындағы өзге де дәлелдермен расталған.

Сот отырысында әйел іс материалдарында көрсетілген мән-жайларды мойындап, мұндай жағдайдың енді қайталануына жол бермейтінін айтты.

Прокурор оған 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуды сұрады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127-2-бабының 3-бөлігіне сәйкес, ата-аналарға ескерту жасау немесе айыппұл салу көзделген.

Сот жеңілдететін де, ауырлататын да мән-жайларды анықтаған жоқ. Әйел кінәлі деп танылып, оған 43 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды.

Сот қаулысы заңды күшіне енді.

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