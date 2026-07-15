Жамбыл облысында 9-сынып оқушысы қатарластарын қорқытып, ақша бопсалаған
Оқушының анасына 43 мың теңге айыппұл салынды.
Оқушының анасының кінәсі әкімшілік хаттамамен, полицияға түскен хабарламамен, тараптардың түсініктемелерімен және іс материалдарындағы өзге де дәлелдермен расталған.
Сот отырысында әйел іс материалдарында көрсетілген мән-жайларды мойындап, мұндай жағдайдың енді қайталануына жол бермейтінін айтты.
Прокурор оған 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуды сұрады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127-2-бабының 3-бөлігіне сәйкес, ата-аналарға ескерту жасау немесе айыппұл салу көзделген.
Сот жеңілдететін де, ауырлататын да мән-жайларды анықтаған жоқ. Әйел кінәлі деп танылып, оған 43 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды.
Сот қаулысы заңды күшіне енді.
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