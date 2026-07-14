Ұшақта полиция қызметкерін балағаттаған әйел жауапқа тартылды

Ұшақ бортында полицейді балағаттаған әйелге айыппұл салынды.

14 Шілде 2026, 19:20
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 14 Шілде 2026, 19:20
14 Шілде 2026, 19:20
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Астана тұрғыны әуе кемесінің бортында полиция қызметкерін тілдегені үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылды.

Белгілі болғандай, осы жылдың наурыз айында мас болған жолаушы әйел полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбай, қызметтік міндеттерін атқарып жүрген билік өкілін көпшілік алдында қорлаған.

Көлік прокуратурасы мемлекеттік айыптауды қолдаған іс бойынша сот әйелді кінәлі деп танып, оған айыппұл салды. Прокуратура өкілдері билік өкілін қорлағаны және полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбағаны үшін жауаптылық көзделгенін ескертеді, - деп хабарлады Бас көлік прокуратурасының баспасөз қызметі. 

Үкім заңды күшіне енді.

Еске салайық, бұған дейін Жамбыл облысында полицейге қол көтерген әйел қамауға алынды.

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