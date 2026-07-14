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  • Қырғызстандағы сел: Тасқын су көліктер мен бір отар қойды ағызып әкетті

Қырғызстандағы сел: Тасқын су көліктер мен бір отар қойды ағызып әкетті

Жауын-шашынның соңы селге ұласты.

14 Шілде 2026, 19:41
АВТОР
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видеодан скриншот 14 Шілде 2026, 19:41
14 Шілде 2026, 19:41
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Фото: видеодан скриншот

Қырғызстанның Жалал-Абад облысындағы бірнеше елді мекенде сел жүрді. Табиғи апат салдарынан көшелер мен аулаларды су басты, деп хабарлайды Kaktus.media.

Дереккөзінің жазуынша, сел ұзаққа созылған жауын-шашыннан кейін басталған.

Жергілікті тұрғындар көше бойымен лайлы су ағып жатқан сәт түсірілген видеоларды жариялаған. Роликтердің бірінде тасқын судың тіпті бір отар қойды ағызып әкеткені көрінеді.

Сондай-ақ тұрғындардың айтуынша, ауылдардың бірінде ағын су автокөліктерді де сумен шайып кеткен.

Жалал-Абад облысының жауапты тұлғалары ақпаратты растап, қазіргі уақытта жағдайды бағалау және апат салдарларын жою жұмыстары жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.

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