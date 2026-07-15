Испания Францияны жеңіп, әлем чемпионатының финалына шықты

Ал Франция құрамасы үшінші орын үшін Англия–Аргентина жұбының жеңілген командасымен бақ сынайды.

15 Шілде 2026, 02:02
АВТОР
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instagram.com/fifaworldcup 15 Шілде 2026, 02:02
15 Шілде 2026, 02:02
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Фото: instagram.com/fifaworldcup

Испания құрамасы 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының жартылай финалында Францияны 2:0 есебімен жеңіп, турнирдің финалына жолдама алды.

Кездесудің 22-минутында Ламин Ямалға қарсы ереже бұзылғаннан кейін төреші пенальти белгіледі. 11 метрлік айып добын Микель Оярсабал сәтті орындап, есеп ашты.

Екінші таймның 58-минутында қорғаушы Педро Порро команданың басымдығын еселей түсті. Осылайша матч Испанияның 2:0 есебіндегі жеңісімен аяқталды.

Осы нәтижеден кейін Испания әлем чемпионатының финалында Англия мен Аргентина арасындағы жартылай финал жеңімпазымен кездеседі.

Ал Франция құрамасы үшінші орын үшін Англия–Аргентина жұбының жеңілген командасымен бақ сынайды.

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