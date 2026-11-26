Жалақы, зейнетақы, әлеуметтік төлем: 2027 жылы өміріміз қалай өзгереді?
Ең төменгі жалақы мен зейнетақы өседі
26 Қараша 2026, 17:12
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26 Қараша 2026, 17:1226 Қараша 2026, 17:12
112Фото: ©BAQ.KZ коллажы
2027 жылы қазақстандықтарды бірқатар маңызды өзгеріс күтіп тұр. Ең төменгі жалақы мен зейнетақы өседі, елде ауқымды құрылыс басталмақ. Сонымен қатар әлеуметтік төлемдерді тағайындау тәртібі өзгеріп, кейбір дәрі-дәрмекке салынатын салық артады.
Алдағы жылы халықтың табысы қымбатшылыққа төтеп бере ала ма? Кімнің әлеуметтік төлемі қысқаруы мүмкін? Ұлттық қордан бөлінетін триллиондаған теңге қайда жұмсалады? Қазақстандықтар қай елдерге тікелей ұша алады?
BAQ.KZ тілшісі SarapSöz жобасының кезекті шығарылымында осы мәселелерді талдап, экономист Бауыржан Ысқақовтың пікірін білді.
2027 жылы қазақстандықтарды қандай өзгерістер күтіп тұрғанын төмендегі видеодан көре аласыздар.
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