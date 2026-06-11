Зейнетақы ақшасын алу үшін қанша табыс табу керек?

Зейнетақы жинақтарының негізгі мақсаты – қарттық шақтағы қаржылық тұрақтылық.

Бүгiн 2026, 12:35
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы Бүгiн 2026, 12:35
Бүгiн 2026, 12:35
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай Үкіметте өткен брифингте зейнетақы жинақтарын пайдалану үшін белгіленген жеткіліктілік шектерінің жаңартылуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Журналистер вице-министрден жаңартылған жеткіліктілік шектері нақты кімдерге арналғанын сұрады. Өйткені зейнетақы жинақтарын пайдалануға шынымен мұқтаж азаматтардың көпшілігі бұл қаражатты қажетті мақсаттарына жұмсай алмай отырғанын айтты.

Зейнетақы жинақтарының негізгі мақсаты – азаматтарды қартайған шағында зейнетақымен қамтамасыз ету. Егер ең төменгі жеткіліктілік шегі туралы айтатын болсақ, бұл – ұмтылу қажет межені білдіреді, – деді Виктория Шегай.

БАҚ өкілдері спикерден адам зейнетақы жинақтарын пайдалану мүмкіндігіне ие болуы үшін 20 жастан бастап қанша табыс табуы керек екеніне қатысты есептеулер жүргізілген-жүргізілмегенін нақтылады. Алайда Еңбек министрлігінің өкілі бұл сұраққа жауап ретінде жоғарыда айтқан пікірін қайталады.

Қайталап айтамын, ең төменгі жеткіліктілік шектерінің негізгі мақсаты – 63 жасқа келгенде жеткілікті деңгейдегі зейнетақы алу үшін қажет ең төменгі зейнетақы жинағының көлемін айқындау, – деді Виктория Шегай.

Еске салайық, 6 маусымда БЖЗҚ зейнетақы жинағын алудың жаңа жеткіліктілік шектерін жариялады.

Сондай-ақ министрлік жеткіліктілік шектерін көтеру қазақстандықтардың болашақ зейнетақысын қорғауға бағытталғанын айтты. 

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