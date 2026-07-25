Тоқаев Путиннің шақыруымен Омбыға барады

Мемлекет басшылары Қазақстан–Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумында кездесу өткізеді.

25 Шілде 2026, 09:00
АВТОР
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©BAQ.KZ 25 Шілде 2026, 09:00
25 Шілде 2026, 09:00
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Фото: ©BAQ.KZ

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев РФ президенті Владимир Путиннің шақыруымен Омбы қаласына сапармен барады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев президент Владимир Путиннің шақыруымен 25 шілде күні ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына сапармен барады, - делінген хабарламада.

Айта кетерлігі, іс-шара аясында мемлекеттер басшыларының кездесуі жоспарланған.

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