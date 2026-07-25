Тоқаев Путиннің шақыруымен Омбыға барады
Мемлекет басшылары Қазақстан–Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумында кездесу өткізеді.
25 Шілде 2026, 09:00
БӨЛІСУ
25 Шілде 2026, 09:0025 Шілде 2026, 09:00
178Фото: ©BAQ.KZ
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев РФ президенті Владимир Путиннің шақыруымен Омбы қаласына сапармен барады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев президент Владимир Путиннің шақыруымен 25 шілде күні ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына сапармен барады, - делінген хабарламада.
Айта кетерлігі, іс-шара аясында мемлекеттер басшыларының кездесуі жоспарланған.
Ең оқылған:
- АҚШ 60 елге жаңа баж салығын енгізді: Шектеу кімдерге әсер етеді?
- ЕО кеңесі Украинадағы соғысқа байланысты Ресейге қарсы 21-санкциялар пакетін қабылдады
- АҚШ ЖИ-ді бір батырмамен өшірмек: Конгреске жаңа заң жобасы ұсынылды
- Google өз қызметтерін бәсекелестерге қарағанда артық насихаттағаны үшін 1 миллиард доллар айыппұл төлеуге міндеттелді
- Қазақстан экономикасын алдағы үш жылда не күтіп тұр?